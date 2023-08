Chelsea – Liverpool : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Week-end de reprise en Premier League. Parmi les affiches de cette première journée, Chelsea accueille Liverpool. Voyons ensemble comment suivre le match.

Ce premier choc de la saison entre Chelsea et Liverpool est à suivre ce dimanche dès 17 heures 30 sur la chaîne CANAL+, la principale chaîne du groupe.

Pour cette saison 2023 / 2024, CANAL+ conserve les droits de la Premier League en proposant les rencontres en exclusivité.

LE choc de la première journée

Ce match entre Chelsea et Liverpool constitue la plus belle affiche de la première journée. Et pourtant, l’exercice 2022 / 2023 n’a pas été un long fleuve tranquille pour les deux clubs qui se sont montrés déçus par rapport à leurs ambitions de début de saison. Si Liverpool a réussi à accrocher la cinquième place au prix d’une bonne deuxième partie de saison, Chelsea n’a pu faire mieux qu’une douzième place en fin de saison à 45 points de Manchester City qui a décroché son troisième titre consécutif. Pour les deux équipes, une victoire dans ce choc permettrait de lancer la saison sur de bons rails. Du côté des Reds, on devrait pouvoir compter sur la présence de Mohamed Salah pour mener les offensives. En face, Christopher Nkunku devrait faire ses débuts en Premier League avec son nouveau club. Dans la partie suivante, on vous détaille une offre pour suivre cette affiche dans les meilleures conditions.

Comment suivre Chelsea – Liverpool ?

Cette affiche de la première journée entre Chelsea et Liverpool est donc à suivre sur les antennes de CANAL+. En ce moment, la chaîne cryptée propose une offre sur son pack CANAL+ Sport. Pour 25,99 euros par mois et avec un engagement de durée de 24 mois, vous pourrez accéder à 100 % des canaux de CANAL+, que ce soit pour du sport, du cinéma ou encore des documentaires. Mais cette offre permet aussi de disposer des chaînes d’Eurosport ou encore de beIN SPORTS. Résolument orientée sur le sport, cette offre permettra aux souscripteurs d’accéder aux cinq grands championnats européens.

