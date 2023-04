Chelsea – Liverpool : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La Premier League reprend ses droits ce mardi soir avec un match en retard. Pour le compte de la huitième journée, Chelsea accueille Liverpool. Zoomons ensemble sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Duel de milieu de tableau ce mardi soir entre Chelsea et Liverpool alors qu’il ne reste que quelques journées à jouer. Car après 27 matchs disputés pour Liverpool et 28 pour Chelsea, les deux clubs anglais pointent respectivement aux huitièmes et onzièmes place du classement. Auteurs d’un bilan de 12 victoires, 6 matchs nuls et 9 défaites, les joueurs de Jürgen Klopp affichent 42 points au compteur. De son côté, Chelsea connaît un exercice 2022 / 2023 encore plus compliqué avec 10 victoires, 8 matchs nuls et 10 défaites.

Si le titre n’est plus d’actualité pour ces deux équipes, la course aux places européennes reste encore largement à l’ordre du jour. Mais pour cela, la victoire semble impérative. Alors que la mi-saison est largement entamée, Liverpool pointe à 77 points de la cinquième place, actuellement occupée par Tottenham. Pour renverser son adversaire du soir, les Reds compteront notamment sur la présence de Mohamed Salah sur le front de l’attaque. Du côté de Chelsea, Kai Havertz pourrait démarrer en pointe pour mener les offensives. Si vous souhaitez suivre cette rencontre en direct, on vous donne l’heure et la chaîne de diffusion dans le paragraphe suivant.

Chelsea – Liverpool : à quelle heure ?

La rencontre entre Chelsea et Liverpool est à suivre ce mardi 4 avril dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Foot. Pour suivre le match dans les meilleures dispositions, vous pouvez souscrire à l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’ensemble des canaux de CANAL+ en plus des chaînes d’Eurosport et de beIN SPORTS. Une offre accessible avec ou sans engagement de durée. En s’engageant sur 24 mois, l’offre est proposée à 34,99 euros par mois.

