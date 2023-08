Chelsea: Nkunku pourrait être absent plusieurs mois après sa blessure au genou

Selon The Athletic, Chelsea devrait communiquer dans les prochaines heures sur l’absence de Christopher Nkunku, touché au genou gauche lors d’un match amical contre Dortmund. Il pourrait être absent plusieurs mois.

Un nouveau coup dur pour Christopher Nkunku (25 ans)? Selon un journaliste du site anglais The Athletic, les nouvelles ne seraient pas trop bonnes après les examens passés par le Français, touché au genou gauche la semaine dernière lors d’un match amical face au Borussia Dortmund (1-1). Le club devrait communiquer ce mardi sur la nature de la blessure et la durée de l’absence de l’international français (10 sélections).

Touché au genou gauche comme l'année dernière

L’ancien joueur de Leipzig, arrivé cet été à Chelsea, a déjà subi une blessure au genou gauche la saison dernière lors d’un entraînement avec l’équipe de France quelques jours avant la Coupe du monde 2022. Il avait déclaré forfait pour la compétition et avait repris le chemin des terrains près de quatre mois plus tard. Selon certains échos, il pourrait cette fois être absent au mois deux mois. Cela serait un coup dur pour l’ancien joueur du PSG qui sortait d’une préparation convaincante avec son nouveau club (3 buts en 4 matchs).

Nkunku s’est blessé après un duel lors du match amical face à Dortmund avant de sortir du terrain en boîtant. "Les médecins vérifient et j'espère que ce n'est pas un gros problème, avait déclaré l’entraîneur des Blues, Mauricio Pochettino à l’issue du match. Il est tombé sur l'action, ce qui était peut-être un penalty et il sent quelque chose dans son genou, mais nous espérons que ce n'est rien de grave. Nous espérons qu'il pourra revenir rapidement avec l'équipe. Nous avons besoin de quelques jours pour l'évaluer."

L’ancien technicien de Tottenham n’avait pas voulu cibler la piètre qualité du terrain comme potentiel facteur de cette blessure, alors qu’un concert d’Ed Sheeran quelques jours plus tôt semblait avoir bien abîmer la pelouse. "Nous avons pris des risques car le terrain n'est pas parfait car les installations sont utilisées pour un autre sport, a-t-il noté. Nous n'allons pas blâmer le terrain pour la blessure cependant. Pour moi, ce n'était pas de chance."