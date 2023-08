Mercato: Chelsea négocie toujours pour Wahi, trois autres clubs sur le dossier

Après sa très belle saison à Montpellier, Elye Wahi pourrait quitter la Ligue 1 d'ici la fin du mercato estival. Alors que Chelsea revient à la charge en espérant trouver un accord avec le MHSC, deux autres clubs anglais et un club allemand sont entrés dans la danse.

"Pour l’instant il n’y a rien de plus. Il y a des propositions mais on attend plus de propositions pour Elye Wahi": dans un entretien accordé à RMC Sport, le président de Montpellier Laurent Nicollin faisait le point sur la situation de son attaquant, auteur d'une très bonne saison 2022-2023. Le dirigeant confirmait alors avoir refusé la première offre de Chelsea, qui songeait à acheter le joueur pour le prêter à Strasbourg. Mais selon nos informations, les Blues ne sont pas seuls sur le dossier.

Deux autres clubs de Premier League entrent dans la danse: Fulham, qui pourrait rapidement perdre Willian, et West Ham, qui réalise un mercato très maigre. Par ailleurs, depuis plusieurs mois, l'Eintracht Francfort a un oeil très attentif sur Elye Wahi, 20 ans, auteur de 19 buts et six passes décisives en Ligue 1 la saison dernière.

Montpellier espère autour de 40 millions

De son côté, Chelsea continue de pousser et doit encore trouver un accord avec Montpellier pour emporter la mise. La dernière offre des Blues atteint 27,5 millions d'euros + des bonus qui arrondissent la somme à 30 millions. Si Chelsea boucle le transfert, il reste à déterminer si l'attaquant sera ou non prêté: ces derniers jours, les Londoniens semblaient déterminés à prêter Wahi à son club satellite Strasbourg mais l'option d'un prêt dans un autre club n'est pas exclue. Pour l'instant, rien n'est entériné.

Selon nos informations, le club héraultais espère plutôt autour de 40 millions. "Vous ne m’enlèverez pas (de la tête) que si Elye Wahi était avant-centre de l’Olympique de Marseille ou de l’Olympique Lyonnais il vaudrait 50 ou 60 millions d’euros", a estimé Laurent Nicollin auprès de RMC Sport.