Mercato: Chelsea officialise la signature de Disasi, Monaco récupère encore un joli chèque

Un nouveau Français à Chelsea. Après les signatures de Christopher Nkunku, Malo Gusto et Lesley Ugochukwu, les Blues annoncent le transfert d'Axel Disasi, arrivant en provenance de l'AS Monaco contre un chèque dont le montant est de 45 millions d'euros. Il s'engage pour six ans, jusqu'en juin 2029.

"Je suis très heureux d'être ici"

"C'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, s'est satisfait Disasi dans une interview pour le site web du club. Je suis très heureux d'être ici, dans ce grand club. Je suis très fier de faire partie de cette grande famille et j'espère réaliser de grandes choses ici. Gagner des titres. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre ces objectifs. Je suis très ambitieux."

L'international français rejoint ainsi Benoit Badiashile, ancien défenseur monégasque, avec qu'il formait la charnière sur le Rocher en début de saison 2022-2023, qui avait déjà signé à Chelsea à l'hiver dernier contre 38 millions d'euros. Il est donc le septième français de l'effectif, déjà composé de Wesley Fofana, Malang Sarr, Benoit Badiashile, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu et Christopher Nkunku.

Une adaptation express

Dans son interview pour le club, il souligne d'ailleurs que "le fait de connaître déjà des gens aide à s'adapter". "Christopher vient tout juste d'arriver. Benoît et Wesley sont ici depuis un certain temps, Malo est nouveau. Nous sommes tous ensemble maintenant."

"C'est un club qui a été très populaire auprès des joueurs français parce qu'ils ont tous réussi ici - Leboeuf, Desailly, Anelka, Kante, Giroud... Et la couleur est bleue, comme l'équipe nationale ! C'est bien. J'espère que tous les joueurs français ici présents pourront rejoindre cette lignée de grands joueurs."

Remplaçant de Wesley Fofana?

Un mouvement de la part de Chelsea pouvant s’expliquer par la grosse blessure de Wesley Fofana dans ce secteur. Souvent victime de pépins physiques, l’ancien défenseur de Saint-Etienne a dû être opéré d’une rupture des ligaments croisés et sera donc éloigné des terrains pendant de nombreux mois.

Axel Disasi, 25 ans, évoluait à Monaco depuis 2020 où il a disputé 129 rencontres officielles pour 12 buts inscrits et 4 passes décisives. Ses bonnes performances dans la charnière monégasque lui ont permis d'accéder à l'équipe de France et compte aujourd'hui quatre sélections en Bleus. Il avait fait partie du groupe finaliste de la Coupe du monde au Qatar en 2022 et était même entré comme latéral droit face à l'Argentine.