Chelsea: inquiétude pour Nkunku, touché au genou

Christopher Nkunku, attaquant de Chelsea, a été remplacé après 20 minutes de jeu lors du match amical face au Borussia Dortmund (1-1). Mauricio Pochettino a expliqué que l’international français s’était plaint du genou.

Inquiétude pour Christopher Nkunku (25 ans). L’international français (10 sélections) a été remplacé après 20 minutes de jeu lors du match de préparation face au Borussia Dortmund (1-1) à Chicago, mercredi. Il est resté au sol après un choc avant de quitter le terrain en boîtant avec un imposant bandage sur le genou gauche. Le même touché lors d’un entraînement avec l’équipe de France en novembre 2022 juste avant le début de la Coupe du monde. Nkunku avait dû déclarer français pour le Mondial avant de reprendre la compétition en février avec Leipzig.

"Nous avons besoin de quelques jours pour l'évaluer"

Mauricio Pochettino, entraîneur de Chelsea, a tenté de rassurer sur l’état de l’ancien joueur du PSG à l’issue du match. "Les médecins vérifient et j'espère que ce n'est pas un gros problème, a confié l’Argentin sur le site du club. Il est tombé dans l'action, ce qui était peut-être un penalty et il sent quelque chose dans son genou, mais nous espérons que ce n'est rien de grave. Nous espérons qu'il pourra revenir rapidement avec l'équipe. Nous avons besoin de quelques jours pour l'évaluer."

L’ancien technicien de Tottenham n’a pas voulu viser la piètre qualité du terrain comme potentiel facteur de cette blessure. "Nous avons pris des risques car le terrain n'est pas parfait car les installations sont utilisées pour un autre sport, a-t-il noté. Nous n'allons pas blâmer le terrain pour la blessure cependant. Pour moi, ce n'était pas de chance."

Une vidéo d’un fan présent dans le stade a montré Nkunku faire son retour au bord du terrain à la fin du match. Boitillant, l’attaquant a fait un signe du pouce en direction des tribunes, comme pour signifier que tout allait bien. Les examens en diront plus dans les prochaines heures. Chelsea a déboursé 60 millions d’euros pour recruter Nkunku, auteur de trois buts en cinq matchs de préparation cet été.