Chelsea-Tottenham: Conte en rajoute sur ses réseaux sociaux après son altercation avec Tuchel

Dans une story publiée sur son compte Instagram, Antonio Conte est revenu avec ironie sur son altercation avec Thomas Tuchel lors de la rencontre de Premier League ce dimanche entre Chelsea et Tottenham.

Le derby londonien entre Chelsea et Tottenham a été marqué par l'altercation entre Thomas Tuchel et Antonio Conte. Si les deux équipes se sont neutralisées (2-2) sur le terrain, l'image du week-end en Premier League restera sans doute cette poignée de main houleuse au coup de sifflet final entre les deux managers. Sur son compte Instagram, le technicien des Spurs n'a pas manqué d'en rajouter une couche.

Dans une story, Antonio Conte a réagi à la course de Thomas Tuchel à l'issue du deuxième but des Blues, marqué par Reece James (77e). "Heureusement que je ne vous ai pas vu... vous faire trébucher aurait été bien mérité", a ironisé l'Italien, avec des smileys pour marquer son ironie. A ce moment, Conte avançait tête baissée là où l'Allemand manifestait vivement sa joie.

Conte © Capture

"Il n'y a pas de problème"

Dans la fournaise de Stamford Bridge (33°C en fin d'après-midi), le mercure n'avait pas cessé de monter entre l'Allemand et l'Italien, dès la première période. Les premières tensions étaient apparues lorsque Tuchel avait ironiquement applaudi Conte juste avant la mi-temps, tout près de la zone technique de l'Italien.



Après le match, les deux entraîneurs ont toutefois relativisé l'incident. "Ce n'est pas très important, a affirmé Conte en conférence de presse. S'il y a un problème, c'est seulement entre moi et l'autre entraîneur (Thomas Tuchel, ndlr). Si je suis exposé à de l'agressivité, je deviens agressif à mon tour."



"Il n'y a pas de problème", a aussi tempéré Tuchel au micro de la BBC, avant d'ajouter: "Ce sont des émotions, c'est comme ça dans le football, ça ne sert à rien de commenter et d'envenimer les choses maintenant. C'est le sport, c'est la Premier League et on adore ça, non ?"