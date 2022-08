Chelsea-Tottenham: "Vous aimez ça? Nous aussi", Tuchel raconte son accrochage avec Conte

Au micro de Sky Sports, Thomas Tuchel est apparu beaucoup très détendu pour commenter la violente altercation qui l'a opposé à Antonio Conte lors de Chelsea-Tottenham (2-2) ce dimanche.

Le football possède donc un pouvoir cathartique. Il suffit d’observer le visage amusé de Thomas Tuchel au micro de Sky Sports, et de le comparer à celui qui frottait son torse contre celui de son homologue Antonio Conte quelques minutes plus tôt, tels deux coqs dans une basse-cour, pour s’en convaincre. C’était très chaud entre les deux entraîneurs lors de Chelsea-Tottenham (2-2). L’Italien est d’abord allé provoquer Thomas Tuchel après l’égalisation, alors que ce dernier se dirigeait vers le quatrième arbitre pour signaler ce qu’il estimait être une faute sur Kai Havertz.

Conte: "S'il y a un problème, c'est entre lui et moi"

Puis Thomas Tuchel a ensuite marqué son territoire en manifestant ostensiblement sa joie sur le deuxième but de Chelsea, cherchant Antonio Conte du regard. Un regard de l’Allemand que le technicien italien a cherché à fuir lors de la poignée de mains. C’était sans compter sur la pugnacité de Thomas Tuchel, lequel s’est agrippé à la main de Conte, manquant de lui arracher le bras. L’accrochage a failli tourner à la franche empoignade. Sans l’intervention rapide des staffs et des joueurs, les deux hommes auraient pu en venir aux mains.

"Quand on serre la main de quelqu’un, on le regarde dans les yeux, c’est ce que je pensais en tout cas, a souri Tuchel au micro de Sky Sports. Il n’a pas eu l’air d’être du même avis. Il était heureux quand ils ont égalisé, et ça s'est un peu enflammé, mais rien de grave. Il y a de la tension. Vous aimez ça. Nous aussi."

Moins en verve que l’Allemand, Conte a préféré parler de football. "Je ne veux pas commenter ce qu’il s’est passé avec Tuchel, ce n'est pas la chose la plus importante. S'il y a un problème, c'est entre lui et moi", a-t-il déclaré. Le match retour s'annonce bouillant.