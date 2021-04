Chelsea: Tuchel défend Werner après son gros raté... avec une comparaison étonnante

Présent en conférence de presse à la veille du match de Chelsea contre West Bromwich Albion (à suivre sur RMC Sport 1) en Premier League, Thomas Tuchel a été invité à réagir à la période difficile que connaît son attaquant Timo Werner, auteur d'un loupé monumental avec l'Allemagne face à la Macédoine du Nord.

Vous êtes peut-être passé à côté du raté incroyable de Timo Werner avec l’Allemagne face à la Macédoine du Nord. Idéalement servi par son partenaire Ilkay Gundogan, l’avant-centre de Chelsea a loupé l’immanquable alors qu’il était seul face au but mercredi, dans ce match des éliminatoires pour le Mondial. Un raté qui a couté cher aux siens puisque la Mannschaft s’est inclinée en fin de partie (2-1).

En conférence de presse à la veille du match de Chelsea face à West Bromwich Albion (samedi, à suivre sur RMC Sport), Thomas Tuchel est revenu sur les difficultés rencontrées par son attaquant: "Hier, je lui ai fait arrêter l'entraînement parce qu'il voulait travailler face au but avec nous. Je lui ai dit: 'Tu n'as pas besoin de ça! Ton corps et ton cerveau savent comment marquer, tu le fais depuis que tu as six ans, alors ne t'inquiète pas, ça viendra'."

Un peu comme avec les femmes...

Thomas Tuchel nous a également gratifié d'une nouvelle comparaison un peu tirée par les cheveux, liant la méforme de Timo Werner à une situation qu'il pourrait rencontrer avec une femme qui ne veut pas sortir avec lui: "Si une femme ne veut pas sortir avec vous pour dîner, vous ne pouvez pas la forcer. Il suffit de prendre un peu de recul et peut-être qu'elle vous appellera!" Aussi simple que ça.

