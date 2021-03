FA Cup: Chelsea qualifié pour les demies, Tuchel toujours en mode invincible

Chelsea s'est qualifié ce dimanche pour les demi-finales de la FA Cup en battant Sheffield United (2-0). Sans briller malgré une domination globale dans le jeu, les Blues restent invaincus depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, qui poursuit sa série record.

Cette équipe de Chelsea donne le sentiment d'être injouable. Et s'ils ne sont pas vraiment spectaculaires offensivement, les Blues sont devenus presque hermétiques depuis l'arrivée sur le banc de Thomas Tuchel. Pour preuve encore, cette qualification pour les demi-finales de la FA Cup, acquise ce dimanche contre Sheffield United (2-0).

Un match au petit trot

Face à la lanterne rouge de Premier League, le club londonien a trouvé la faille sur un but contre son camp de Norwood à la 24e minute, sur un ballon de Ben Chillwell. Pas de but pour Olivier Giroud en pointe, associé à Christian Pulisic et un Mason Mount à son avantage.

Il ne fallait pas grand-chose de plus face à des Blades inoffensifs ou presque. Sauf que les Blues, à force de mettre le frein à main, a eu deux grosses frayeurs: par McGoldrick à la 77e puis par Osborn en fin de match (91e). Deux ratés. Et derrière? Un contre et un but assassin d'Hakim Ziyech. Des joueurs de Chelsea en mode tueurs, comme s'ils attendaient que la proie s'approche de leur camp pour frapper derrière.

Record amélioré pour Tuchel

C'est presque cruel, c'est surtout ultra-efficace. Le club londonien rejoint Manchester City et Southampton dans le dernier carré de la compétition. Et Thomas Tuchel améliore son record: jamais un entraîneur de Chelsea n'avait enchaîné 13 matchs sans défaite d'affilée pour commencer son aventure sur le banc. Il en est à 14. Avec en prime une place en demie de FA Cup, une en quart de finale de Ligue des champions face à Porto et une place dans le Top 4 de Premier League.