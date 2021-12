Chelsea: Tuchel recadre ses joueurs après le nul face au Zénith

Chelsea a réalisé une mauvaise opération en concédant le match (3-3) face au Zenith mercredi en Ligue des champions. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur Thomas Tuchel est revenu sur l’attitude de ses joueurs qui d’après lui n’ont pas mis l’intensité qu’il fallait pour gagner ce match.

Si brillant en début de saison, Chelsea marque le pas depuis la victoire compliquée face à Watford début décembre. Après la défaite en championnat contre West Ham (3-2), les Blues pouvaient se relancer en Ligue des champions en battant le Zénith Saint-Pétersbourg et ainsi s’assurer la première place du groupe H.

Mais les Russes n’ont jamais abdiqué et ont réussi à arracher dans les derniers instants de la rencontre un match nul (3-3). En zone mixte, l’entraîneur Thomas Tuchel regrettait l’attitude de ses joueurs qui n’ont pas su préserver leur avantage: "Nous oublions ce qui a fait que nous étions la meilleure équipe: l’investissement, le niveau de concentration. Le niveau d’investissement physique était suffisamment élevé pour être la meilleure équipe".

L’Allemand note également que ce n’est pas la première fois que son équipe ne joue pas les coups à fond: "Au cours des six dernières minutes, nous avons recommencé à jouer au ballon, mais sans attaquer avec la même intensité, la même faim qu’avant et nous avons été immédiatement punis, maintenant ça fait deux fois".

"Notre comportement change lorsque nous menons au score"

Afin de relever la tête, l’ancien coach du PSG a donné les ingrédients à ses joueurs, afin que ces derniers ne commettent plus ces erreurs qui risquent de leur coûter cher à l'avenir: "Notre comportement change lorsque nous menons au score et c’est quelque chose que nous n’avons jamais fait et que nous ne devrions jamais faire."

"Vous devez jouer avec la douleur et vous devez augmenter votre niveau de concentration et vous devez surmonter l’adversité. Si vous changer de comportement à cause du score, vous autorisez la possibilité d’être puni. Et c’est très facile". Susceptible de tomber face à un gros club européen lors des huitièmes de finale de la compétition, Chelsea devra obtenir un résultat favorable contre Leeds en Premier League ce samedi afin de se rassurer.