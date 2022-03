Premier League: un nouveau candidat ambitieux au rachat de Chelsea

Nick Candy, promoteur immobilier britannique, serait prêt à formuer une très grosse offre pour racheter Chelsea. Il en consacrerait une partie à la rénovation de Stamford Bridge.

Un nouveau candidat vient d'entrer dans la compétition au rachat de Chelsea. Depuis l'annonce le 2 mars dernier de la mise en vente du club par son propriétaire russe Roman Abramovich, de nombreux prétendants se sont déclarés : Todd Boehly et Hansjorg Wys, Muhsin Bayrak, Woody Johnson et même le combattant de MMA Conor McGregor...

C'est désormais au tour de Nick Candy, promoteur immobilier de 49 ans, de se montrer intéressé par les Blues. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son porte-parole au média Sportsmail : "Nick Candy explore activement un certain nombre d'options pour une offre potentielle pour le Chelsea Football Club" en précisant que "toute offre serait faite en collaboration avec une autre partie (ou un consortium) et que Candy avait déjà "un intérêt sérieux de la part de plusieurs partenaires internationaux".

Abramovich n'a pas réussi à rénover Stamford Bridge

Le Daily Mail annonce quant à lui que le Britannique préparerait une offre de 2,5 milliards de livres sterling (3 milliards d'euros), en déça donc de la somme de 3 milliards de livres sterling (3,6 milliards d'euros) demandée par Abramovich. Mais ce prix pourrait tout de même satisfaire le clan du Russe, car ce dernier a besoin d'une porte de sortie rapide, étant sous la menace de sanctions du gouvernement britannique.

De plus, la proposition de Nick Candy a une particularité : le promoteur souhaite consacrer 1,5 milliards de livres sterling à la rénovation du stade Stamford Bridge. Un projet sur lequel a toujours buté Abramovich, lui qui souhaitait augmenter la capacité du stade à 60.000 places. Le projet avait été abandonné car le renouvellement du visa du Russe avait été bloqué par le gouvernement britannique.

Le porte-parole de Nick Candy a également mis en avant "l'énorme affinité (qu'il a) avec Chelsea". "Son père a été invité à jouer pour le club et il regarde des matchs à Stamford Bridge depuis l'âge de quatre ans. Le club mérite un stade et une infrastructure de classe mondiale et l'expertise et l'expérience uniques de M. Candy dans l'immobilier seraient un atout extrêmement précieux pour concrétiser cette vision."