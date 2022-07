Community Shield: Liverpool s'offre le premier choc de la saison contre un Manchester City en rôdage

Liverpool a remporté ce samedi le Community Shield face à une équipe de Manchester City (3-1) pas encore prête malgré ses recrues de l'été. Le premier round dans le duel que se livrent les deux clubs.

Mohamed Salah est déjà très en jambes. L'Egyptien a tenu son rôle à la perfection: celui de mener Liverpool vers des titres. Les Reds ont remporté ce samedi le Community Shield face à leur rival Manchester City (3-1), au King Power Stadium de Leicester, qui avait remporté le trophée l'an dernier.

A une semaine de la reprise de la Premier League, le football anglais a déjà offert le premier round de la rivalité sans doute la plus sexy d'Europe actuellement. Et un choc qui a tenu ses promesses, même si les semaines qui viennent permettront à chacune des deux équipes de gagner en automatismes et d'intégrer pleinement les recrues à leurs jeux respectifs si reconnaissables. Mais le constat est assez clair: Liverpool était le plus prêt des deux.

Des Reds mieux entrés dans le match

En témoigne le début de la rencontre. Les hommes de Jürgen Klopp ont très vite étouffé les Skyblues, au pressing comme sur attaques placées. Pour logiquement ouvrir le score à la 21e minute, sur un tir lointain de Trent Alexander-Arnold. Le score à la pause aurait pu - voire dû - être plus sévère en faveur des Reds.

Le retour des vestiaires a lui été plutôt à l'avantage des hommes de Pep Guardiola, qui avaient retrouvé des jambes et l'ascendant. Mais l'égalisation ne viendra toutefois qu'à la 70e minute, avec un peu de chance certes. Le but est signé de la recrue... Julian Alvarez, sur un ballon mal repoussé par Adrian, gardien qui remplaçait Alisson, insuffisamment remis.

Haaland pas encore efficace, Nunez déjà décisif

Mohamed Salah s'est chargé d'une partie du reste, en marquant sur un penalty obtenu sur une main de Ruben Dias par Darwin Nunez, entré en deuxième période. 83e minute, 2-1 pour Liverpool et les Cityzens ont vraiment commencé à lever le pied. D'autant que ce n'était pas le jour d'Erling Haaland, qui a raté le cadre à plusieurs reprises, et jusque dans les derniers instants avec une barre sur une occasion quasiment immanquable.

En face, le numéro 9 des Reds est déjà en forme, et déjà décisif: Nunez, en plus d'avoir obtenu un penalty, a aussi inscrit le troisième but de son équipe. Euphorique, l'Uruguayen est venu enlacer son coach. Le voici déjà titré avec Liverpool, avec une satisfaction: celle d'avoir gagné son premier duel avec Erling Haaland. Il y en aura d'autres, mais celui-là promet déjà une saison dantesque.