Liverpool: Klopp annonce deux gros forfaits pour le Community Shield contre Manchester City

En conférence de presse à 48h du match de Community Shield contre Manchester City, Jürgen Klopp a évoqué les rumeurs de départ de Roberto Firmino, mais a surtout annoncé le forfait de son gardien, Alisson Becker.

Le premier gros choc de la saison, c'est déjà pour samedi, entre Liverpool et Manchester City pour le Community Shield. Pour la première fois depuis dix ans, le match ne se déroulera pas à Wembley, réquisitionné pour l'Euro Féminin, mais au King Power Stadium de Leicester.

A 48h du choc, Jurgen Klopp s'est présenté en conférence de presse. Il a notamment annoncé une très mauvaise nouvelle pour les Reds: le forfait d'Alisson, son gardien titulaire, mais aussi de Diogo Jota: "Alisson et Diogo non (ils ne seront pas là). Alisson s'est entraîné aujourd'hui plus que la veille donc il sera certainement disponible pour Fulham, mais pas pour ce week-end. Diogo... cela prendra du temps, malheureusement", a regretté l'entraîneur allemand.

"Bobby (Firmino) est crucial pour nous"

Interrogé sur les rumeurs de départ autour de Roberto Firmino, Jürgen Klopp s'est montré ferme et les a balayées d'un revers de la main: "Bobby (Firmino) est crucial pour nous, il est le coeur et l'âme de cette équipe. Tout a l'air très bien. Il est essentiel pour nous." Des propos qui feront sûrement plaisir au principal intéressé.

Avec le forfait de Diogo Jota et le départ de Sadio Mané, Roberto Firmino peut prétendre à une place dans le onze des Reds samedi, même si le trio Salah-Nunez-Diaz tient la corde.

Un duel au sommet

Comme bien souvent entre ces deux formations, il faut s'attendre à un match d'une intensité folle. Klopp contre Guardiola, et désormais, un vrai duel de numéros 9... entre deux équipes qui n'en avaient plus vraiment. Si un duel sera particuliérement scruté samedi, c'est celui entre les deux nouveaux attaquants, fraîchement débarqués. Erling Haaland contre Darwin Nunez, le match dans le match, deux atouts considérables pour leur équipe. Le premier a marqué pour son premier match face au Bayern en amical, le second a inscrit un quadruplé contre Leipzig après avoir été critiqué. Voilà qui promet pour samedi...