Dans la tourmente, Manchester United pourrait même être racheté

Michael Knighton accuse les Glazer d'être responsables de tous les problèmes de Manchester United et veut sortir le club de cette situation en le rachetant.

Manchester united est dans la tourmente après une saison catastrophique et un mercato tout aussi compliqué. Et cela donne des idées à certains. Michael Knighton, ancien directeur du club, et qui a failli le racheter en 1989, assure dans une interview à la chaîne Youtube Man Utd the religion qu'il a monté un consortium pour racheter le club à la famille Glazer.

"Nous travaillons maintenant à monter une offre. C'est une "offre hostile", ce qui veut dire que le club n'est pas officiellement à vendre. Mais mon intention est de présenter aux propriétaires une offre légitime et intéressante qui dit: "Il faut partir maintenant, vous avez fait votre temps."

"Il faut qu'ils arrrêtent de tirer d'énormes bénéfices du club"

Une offre qui compte s'appuyer sur la colère des supporters, qui ont manifesté contre les Glazer avant le premier match de la saison, une piteuse défaite face à Brighton. Si les manifestations sont bien parties pour continuer en ce début de saison. Pas sûr néanmoins que cette offre soit bien reçue par les Glazer qui n'entendent pas vendre.

"Il faut qu'ils arrrêtent de tirer d'énormes bénéfices du club et nous devons arre^peter de payer cette énorme dette", explique Knighton dans des propos relayés par le Manchester Evening News, qui n'indique pas comment cette possible offre de rachat a été reçue par l'actuelle direction du club.