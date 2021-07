Derby County: et maintenant, Rooney blesse l'un de ses joueurs

Entraîneur de Derby County en Championship (D2 anglaise), Wayne Rooney, qui vit décidément une période difficile, a accidentellement mais sérieusement blessé l'un de ses meilleurs joueurs à l'entraînement.

Sale période pour Wayne Rooney. Impliqué malgré lui dans une affaire de chantage aux photos volées après une soirée un peu trop arrosée, l'ancien attaquant anglais connaît en plus des mésaventures professionnelles.

Aujourd'hui entraîneur de Derby County en Championship (D2 anglaise), l'ex-star de Manchester United a selon la presse britannique... blessé l'un de ses propres joueurs. Alors qu'il participait à un entraînement en fin de semaine dernière, le technicien s'est retrouvé au duel avec le jeune milieu irlandais Jason Knight (20 ans), et lui a accidentellement fait mal à une cheville.

Neuf joueurs dans son équipe, à dix jours du début de la saison

Accidentellement, mais sérieusement, puisque le Telegraph parle de deux mois d'absence minimum pour Knight, et le Guardian de trois mois. Un coup dur pour Derby, dans la mesure où le milieu est un cadre de l'équipe, qui n'a manqué que trois rencontres sur l'ensemble de la saison 2020-2021.

Jason Knight © Icon Sport

Si Rooney s'est retrouvé à participer à une séance, ce n'est pas par nostalgie, mais par obligation, pour faire le nombre. Frappé d'une interdiction de recrutement par l'EFL pour des problèmes comptables, Derby County n'a aujourd'hui que neuf joueurs professionnels dans son équipe première, dont deux gardiens - et pas un seul défenseur central. Et il ne sait toujours pas comment il va pouvoir attaquer la saison de Championship le 7 août, à moins d'attirer en dix jours une flopée de joueurs libres, ou de se faire prêter des éléments, pour une demi-saison maximum.

"Tout ce que je peux faire, c'est essayer de redonner de la dignité et de la fierté à ce club, expliquait Rooney, un peu dépité, à Sky Sports la semaine passée. Il est clair que cela a disparu au cours des dernières années, et c'est mon travail de ramener cela. (...) Ce n'est pas idéal, c'est très difficile de ne pas savoir quelle sera mon équipe dans deux semaines lorsque le championnat commencera. Pour le dire honnêtement, il serait plus facile pour un coach dans ma situation de s'en aller. Mais c'est un défi pour moi, je suis un combattant. Je suis reconnaissant envers Derby de m'avoir donné cette opportunité et je ferai tout ce que je peux pour que le club s'en tire. (...) Mais si nous ne pouvons pas faire venir des joueurs au cours des prochaines semaines, je ne sais pas comment nous alignerons une équipe pour commencer la saison."