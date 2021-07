Rooney victime d’une tentative de chantage après des photos volées

Wayne Rooney aurait expliqué à la police de Manchester avoir été victime d’une tentative de chantage pendant le week-end. Un incident intervenu en marge de la publication de photos de lui en train de faire la fête avec plusieurs jeunes femmes.

L’affaire de la sex-tape et d’une tentative de chantage contre Mathieu Valbuena a agité le quotidien de l’équipe de France pendant plusieurs années. Du côté de l’Angleterre, Wayne Rooney se retrouve en une des tabloïds et de la presse à scandale. L’ex-attaquant anglais a porté plainte auprès de la police de Manchester après la publication de photos et vidéos volées de lui en charmante compagnie suite à une soirée, visiblement un peu trop festive.

Le Daily Mail va plus loin et assure ce lundi que l’actuel entraîneur de Derby County en Championship (D2) a expliqué à la police avoir été victime d’une tentative de chantage avant la publication des clichés. Une révélation qui intervient alors qu’une vidéo de l’ancienne star d’Everton et Manchester United est apparue sur les réseaux sociaux. L’Anglais de 35 ans y est vu en train d’accompagner à l’hôtel les deux jeunes femmes visibles avec lesquels il venait de passer la soirée en boîte de nuit.

Rooney moqué mais pas incriminé

Si aucun geste de Wayne Rooney n’apparait comme déplacé ou inconvenant, les images de lui endormi et prostré sur une chaise avec un verre à la main ont fait le tour des réseaux sociaux. Idem pour les photos des jeunes femmes légèrement dévêtues à ses côtés.

"Wayne endormi", se moque même l'une des femmes concernées quand une autre met en avant sa plastique en l'accompagnant d'un "Mooney Rooney" dont la portée humoristique tient à la fois au jeu de mots et au sex-appeal supposé de l'ancien joueur de football, évanoui sur sa chaise et avec un verre à la main.

Epouse de l’ancien buteur des Three Lions (120 sélections) et mère de ses quatre garçons, la très médiatique Coleen Rooney, n’a pas encore publiquement réagi à cette affaire. Reste désormais à savoir si Wayne Rooney, maintenu sur le banc de Derby County après avoir assuré leur maintien en deuxième division, ne sera pas trop perturbé au moment de préparer la nouvelle saison.

Les Rams défieront Huddersfield à domicile, le 7 août prochain, lors de la première journée de Championship. D’ici-là, la police locale aura sûrement avancé dans cette enquête dont l’infortuné Wayne Rooney se serait bien passé.

