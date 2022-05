Everton-Chelsea : la technique originale d'un supporter pour gagner du temps

Relégables au coup d'envoi, les Toffees ont frappé un grand coup lors de la 35e journée de Premier League, en dominant Chelsea (1-0). En fin de match, les joueurs ont cherché à gagner du temps pour préserver leur succès... et les supporters y sont aussi allés de leur petit geste.

À la 97e minute, Jordan Pickford envoie directement son dégagement en touche. Si Reece James cherche à jouer rapidement, un supporter d'Everton se saisi du cuir pour le cacher... sous son pull, avant de le libérer pour le mettre derrière les panneaux publicitaires. Quelques secondes cruciales qui ont permis aux joueurs de Frank Lampard de signer leur neuvième victoire de la saison.

La course au maintien relancée

Grâce à l'unique but de Richarlison, les Toffees (18e) restent en vie dans la course au maintien, alors qu'ils comptent deux points et un match de retard sur Burnley (16e) et Leeds (17e). Porté par un Jordan Pickford des grands soirs, Everton est toujours à la lutte pour éviter une descente qui serait une première depuis 1951. Il reste cinq matchs pour y parvenir, avec un calendrier intense (Leicester, Watford, Brentford, Crystal Palace, Arsenal).