Premier League: emmené par l'invincible Pickford, Everton écoeure Chelsea

Grâce au but de Richarlison et surtout au match grandiose de son gardien Jordan Pickford, Everton a empoché un précieux succès (1-0) face à Chelsea à l'issue d'un match de folie. Cette défaite des Blues pourrait permettre à Arsenal de se rapprocher au classement. En attendant, les Gunners ont perdu leur 4e place au profit de Tottengam, vainqueur à Leicester (3-1).

Attention, danger. Surpris par Richarlison à l’entame de la seconde période, Chelsea s’est incliné sur la pelouse d’Everton (1-0) lors de la 35e journée. Bloqués à quai, les Blues sont désormais sous la menace d’Arsenal. En déplacement à West Ham, les Gunners pourraient revenir à trois points du podium en cas de victoire face aux Hammers.

Contrariés par un bloc bien en place, les Blues ont accéléré au retour des vestiaires, après l’ouverture du score de Richarlison. Le match n’avait pas repris depuis deux minutes quand le Brésilien a récupéré un ballon dans les pieds d’Azpilicueta avant de tromper Mendy du pied droit (46e).

Exceptionnel Pickford

Sonné, Chelsea a été tout proche d’encaisser un second but dans la foulée (49e). Intenable, Richarlison a continué de faire peser la menace, mais les Blues ont progressivement repris le dessus. Mason Mount a d’abord touché le poteau droit de Pickford (59e). Le ballon a heurté le montant et poursuivi sa course de l’autre côté de la surface, atterrissant dans les pieds d’Azpilicueta, qui n’avait plus qu’à ajuster du pied droit dans le but vide, au second poteau. C’était sans compter sur un plongeon désespéré de Jordan Pickford pour sauver sur sa ligne (59e). Le gardien s’est encore sacrifié devant Rüdiger pour préserver l’avantage (60e).

Pickford a diffusé une grande sérénité, multipliant les arrêts (79e, 92e) et les sorties aériennes assurées pour écarter le danger, alors que Chelsea poussait pour arracher l’égalisation. Le dernier quart d’heure s’est résumé à une attaque-défense en faveur des Blues, maîtres du ballon et de la possession (78%-22%). Bien qu’ils aient rencontré les plus grandes difficultés à ressortir proprement le ballon, les Toffees n’ont rien lâché dans l’engagement, à l’image d’Allan, infatigable travailleur. En jouant mieux quelques coups, Everton aurait même pu espérer accroître son avance au tableau d’affichage (86e, 89e). Courageux et intenses au duel, poussés par un Goodison Park en fusion, les Toffees ont réussi à préserver l’essentiel: trois points qui pourraient s’avérer cruciaux dans la lutte pour le maintien.

Heung-Min Son la révolte

A l’arrêt en Premier League après une défaite à Brighton puis un nul sur la pelouse de Brentford, Tottenham est reparti de l’avant en dominant largement Leicester (3-1). Après une entame timide, et l’ouverture du score contre le cours du jeu de Kane, les Spurs ont fini par prendre la mesure de Foxes inoffensifs dans le sillage de Son. Auteur d’un doublé, dont une superbe frappe enroulée du pied gauche dans la lucarne opposée, l’attaquant coréen a inscrit ses 18e et 19es buts en Premier League. Tottenham récupère provisoirement la 4e place d'Arsenal en attendant le match des Gunners prévu ce dimanche à 17h30.