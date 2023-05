Everton – Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après la parenthèse européenne du milieu de semaine, les grands championnats reprennent ce week-end. En Angleterre, Manchester City se déplace sur la pelouse d’Everton. Voici comment suivre la rencontre.

En Angleterre, la course pour le titre continue. Si Manchester City est bien parti pour décrocher un troisième titre consécutif de champion, rien n’est encore joué. A l’heure d’entamer cette trente-sixième journée, les hommes de Pep Guardiola possèdent un point de plus qu’Arsenal et un match de retard.

Mais si Manchester City est en ballotage favorable, le club devra aussi composer avec le calendrier et sa double confrontation en Ligue des Champions face au Real Madrid. Après 34 matchs disputés, Manchester City affiche un bilan de 26 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites pour 82 points glanés sur 102 possibles. De son côté, Everton n’a pas encore assuré son maintien dans l’élite pour la saison prochaine. L’autre club de Liverpool comptabilise 32 points et seulement 2 points d’avance sur Leicester qui occupe la place de premier relégable. En 35 matchs disputés, les joueurs d’Everton n’ont connu la victoire qu’à 7 reprises pour 11 matchs nuls et 17 défaites. Pour cette nouvelle rencontre, Erling Haaland pourrait à nouveau débuter à la pointe de l’attaque des Citizens. Dans la partie suivante, on vous détaille tout sur l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre.

Everton – Manchester City : à quelle heure ?

