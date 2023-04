Everton-Newcastle: l'extraordinaire passe décisive d'Isak après un rush solitaire

Alexander Isak a été immense sur le but inscrit par Jacob Murphy lors de la victoire 4-1 de Newcastle sur le terrain d'Everton, jeudi soir en Premier League.

Il est parti de la ligne médiane balle au pied, a couru le long de la ligne de touche sur l'aile gauche, s'est débarrassé de deux défenseurs dans un périmètre minuscule, a passé un troisième adversaire en revenant dans l'axe et a fini par piquer le ballon pour éviter le gardien et glisser un caviar devant la cage. Malgré une légère déviation, il n'y avait plus qu'à conclure au second poteau. Alexander Isak a fait sensation jeudi lors de la victoire 4-1 de Newcastle sur la pelouse d'Everton, en délivrant l'une des plus balles passes (presque) décisives de l'année au terme d'une action en solitaire remarquable.

Ce petit spectacle s'est produit à la 81e minute et a permis à Jacob Murphy d'enfoncer le clou en marquant le quatrième et dernier but de cette rencontre comptant pour la 33e journée de Premier League. Avant cela, Callum Wilson (28e, 75e) et Joelinton (72e) avait mis l'équipe à l'abri. Dwight McNeil n'a pu que sauver l'honneur lorsqu'il y avait déjà trois buts d'écart (80e).

Eddie Howe, le coach de NUFC, a savouré. "Je ne pouvais pas vraiment voir ce qui se passai ! Je l'ai revu à la télévision et la quantité de rotations, de revirements et d'enjambements qu'il a effectués, c'est une technique incroyable. Il manipule incroyablement bien le ballon", a déclaré l'entraîneur anglais à la BBC.

Newcastle en route pour la Ligue des champions

Comme le ballon a été légèrement dévié, ce n'est officiellement pas la première passe décisive de la saison en championnat d'Alexander Isak. Il n'empêche: l'attaquant suédois de 23 ans a encore prouvé, si besoin était, son importance dans la belle deuxième partie de saison de Newcastle. Malgré une blessure musculaire qui l'a privé de trois mois de compétition, son bilan affiche 10 buts en 16 matchs.

Recrue phare du premier mercato estival conclu par le fonds souverain saoudien qui détient désormais Newcastle, Alexander Isak avait été débauché de la Real Sociedad pour 70 millions d'euros.

Avec huit points d'avance sur la cinquième place (et un match en retard), Newcastle United file droit vers les groupes de Ligue des champions. Ce serait une première dpeuis la saison 2002-2003.