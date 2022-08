Mercato: le nouveau riche Newcastle s'offre son premier gros coup

Ce vendredi, Newcastle a confirmé la signature de l’attaquant suédois Alexander Isak, en provenance de la Real Sociedad, pour un montant supérieur à 60 millions d’euros.

Joli coup pour Newcastle dans ce mercato estival. Ce vendredi, les Magpies ont officialisé la signature d’Alexander Isak, pour une somme qui devrait dépasser les 60 millions d’euros. Le Suédois, 22 ans, était la priorité du club depuis plusieurs semaines. Pour la Real Sociedad, qui dit adieu à son attaquant de pointe titulaire, c’est la plus grosse vente de l’histoire du club.

Isak était arrivé en Liga en 2019, contre 10 millions d'euros, après un passage raté au Borussia Dortmund, où il ne s’est jamais imposé. Lors de ses trois saisons en Espagne, il a pu donner sa pleine mesure en provenance, inscrivant 33 buts en 105 matchs et bouclant notamment l’exercice 2020-2021 avec 17 buts en 33 matchs. En sélection, le grand (1,92m) attaquant est déjà incontournable: avec 37 sélections, il a pris la suite de Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l’attaque.

Attiré par "un football attractif"

D’après les médias britanniques, un accord aurait été trouvé autour de 65 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. "C’est un grand club, historique, pour lequel tout le monde voudrait jouer, avec des fans incroyables, a affirmé la nouvelle recrue sur le site de son nouveau club. C’est une des raisons qui m’a motivé à venir, avec le projet, en lequel je crois beaucoup. Je trouve que Newcastle joue un football très attractif et j’ai envie d’en faire partie."

C’est la quatrième recrue, mais de loin la plus grosse, de Newcastle depuis le début du mercato. Plus tôt dans l’été, l’équipe d’Allan Saint-Maximin avait enregistré l’arrivée du défenseur central lillois Sven Botman (37 millions d’euros), l’arrière gauche d’Aston Villa Matt Targett (17,5 millions d’euros) et du gardien de Burnley Nick Pope (11,50 millions d’euros). Autant d’artisans majeurs du bon début de saison du club, toujours invaincu en Premier League.