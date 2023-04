Premier League: Newcastle file vers la Ligue des champions, Manchester United gâche

En allant gagner chez le mal classé Everton (4-1) jeudi, Newcastle semble filer tout droit vers une qualification en Ligue des champions, après 33 journées de Premier League, alors que Manchester United a laissé filer un avantage de deux buts à Tottenham (2-2).

Le résultat reste positif pour les Red Devils, 4es et derniers qualifiés virtuels pour la Ligue des champions avec 60 points, soit six de mieux que leur adversaire du soir (5e) et Aston Villa (6e), qui ont disputé deux matches de plus. Newcastle est 3e avec 62 unités, et un match en moins que les Spurs et les Villans. Un an et demi après le rachat par le fonds souverain d'Arabie saoudite, rappelé par la tenue blanche et verte qu'ils arboraient à Goodison Park, ils pourraient faire leur entrée dans la cour des très grands.

Impitoyables contre Tottenham (6-1) dimanche, ils l'ont de nouveau été face à Everton qui a longtemps résisté, Dominic Calvert-Lewin voyant une égalisation annulée pour hors-jeu dans le temps additionnel de la première période. Les hommes d'Eddie Howe ont ouvert le score par Callum Wilson après que Jordan Pickford a repoussé une tentative de Joelinton (0-1, 29e) et tué le match en fin de seconde période.

Le numéro de soliste d'Isak

Sur un débordement de Joe Willock, Joelinton a facilement piqué sa tête aux six mètres pour le 2-0 (72e) avant que Callum Wilson, d'une frappe enroulée en pleine lucarne après un rush de l'ancien lyonnais Bruno Guimaraes, ne s'offre un doublé (0-3, 75e).

Les supporters des Toffees qui ont alors quitté le stade ont raté la réduction du score sur un corner direct de Dwight McNeill (1-3, 80e), mais cela leur a épargné le numéro de soliste d'Alexander Isak qui a humilié toute la défense d'Everton avant de trouver Jacob Murphy à un mètre de la ligne, quasiment sur l'engagement (1-4, 81e).

De son côté, Manchester United est passé à côté d'une excellente opération. Quatre jours après avoir sorti Brighton en demi-finale de la Coupe d'Angleterre aux tirs au but, Erik ten Hag avait reconduit dix des onze titulaires, seul Jadon Sancho remplaçant Anthony Martial pour laisser l'axe à Marcus Rashford.

L'ailier international s'est rapidement manifesté, profitant d'un dédoublement de Christian Eriksen sur sa gauche pour repiquer et envelopper une frappe du droit dans le petit filet opposé (0-1, 7e). Après avoir encaissé cinq buts en 21 minutes à Newcastle le week-end dernier, les Spurs ne pouvaient pas faire pire entame. Les choses ne se sont guère arrangées ensuite, Ivan Perisic sauvant un ballon sur sa ligne après une frappe déviée de Sancho (19e), avant que Fraser Forster, qui remplaçait Hugo Lloris, blessé, ne réalise deux parades devant Rashford (39e, 41e).

Kane, encore et toujours

La troisième tentative a été la bonne pour l'avant-centre qui a pris de vitesse Eric Dier avant de tromper Forster (0-2, 44e). Après avoir appelé au départ du président Daniel Levy pendant le premier acte, la mi-temps a été accueillie par des huées tonitruantes des spectateurs. Mais contre toute attente, les Londoniens ont montré un tout autre visage en seconde période, Clément Lenglet plaçant une tête sur le haut de la transversale dès la 48e minute.

A la 56e, Pedro Porro, d'une belle frappe extérieure dans la lucarne, a rendu l'espoir à tout le stade (1-2) qui a failli être annihilé quand Bruno Fernandes, seul à sept mètres, a trouvé la transversale (57e). Heung-min Son en ne croisant pas assez (66e) et Dejan Kulusevski, en croisant trop (67e), sur des services de Harry Kane, ont raté l'égalisation, avant que Dier, seul aux six mètres, ne cadre mystérieusement pas sa tête piquée (69e).

Les efforts de Tottenham ont tout de même été récompensés quand Kane, encore et toujours lui, a trouvé Son au deuxième poteau qui n'a eu qu'à convertir ce nouveau caviar (2-2, 79e). Dans le temps additionnel, Casemiro, d'une tête non-cadrée, a manqué un but qui aurait été très cruel pour Tottenham qui, à défaut de C1, peut encore croire en l'Europe avant de se rendre à Anfield pour défier Liverpool dimanche.