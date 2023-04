Football: quand la prophétie de José Mourinho concernant Dele Alli devient réalité

Dans un documentaire Prime Video sur Tottenham sorti en 2020, une scène montrait José Mourinho recadrer Dele Alli dès la première séance d'entraînement dirigée par le coach portugais chez les Spurs. The Special One le prévenait déjà de l'impact du manque d'hygiène de vie sur sa future carrière.

José Mourinho avait raison... Un extrait d'un documentaire Prime Video sur Tottenham sorti en septembre 2020 refait surface trois ans plus tard, soulevant le caractère annonciateur de la mise en garde du Portugais à Dele Alli. Récemment repéré en train d'inhaler du gaz hilarant dans une photo diffusée par les tabloïds britanniques, l'ancien espoir du football anglais, viré par Besiktas et renvoyé à Everton, avait été prévenu sur son hygiène de vie par The Special One dès sa première séance d'entraînement.

"Je ne sais pas si c'est lié à ton mode de vie"

Nommé en novembre 2019 à la tête des Spurs, José Mourinho avait pris à part Dele Alli dans son bureau dès le début de son mandat à Tottenham. "Depuis le début, je n'ai pas douté de ton potentiel, démarre l'entraîneur portugais dans un monologue que l'ancien international anglais écoute en souriant. Je t'ai vu jouer des matches incroyables et faire des choses incroyables, mais j'ai toujours remarqué que tu avais des hauts et des bas."

"Je ne sais pas si c'est lié à ton mode de vie. Si sur une période tu es un professionnel incroyable, si sur une autre tu deviens un fêtard. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Seul toi peut savoir. Il y a une grande différence entre un joueur qui reste constant et un joueur qui a ses moments, et c'est ce qui fait la différence entre un joueur de haut niveau et un joueur avec un grand potentiel."

"Tu dois en exiger davantage de toi"

"Je dois toujours te dire ce que je pense. Il est possible qu'au fond de vous, tu me dis d'aller me faire foutre, mais je dois te dire exactement ce que je pense, a-t-il poursuivi alors que son interlocuteur semblait ne pas vraiment prendre au sérieux ce qu'il lui disait. Tu dois juste savoir qu'aujourd'hui j’ai 56 ans et hier j’en avais 20. Le temps passe vite. Un jour, je pense que tu le regretteras si n'atteins pas ce que tu devais atteindre."

"Je ne m’attends pas à ce que tu sois l’homme du match à chaque match. Je ne m’attends pas à ce que tu marques des buts à chaque match. Je veux juste te dire que je pense que tu vas le regretter. Tu dois en exiger davantage de toi. Ce ne devrait pas être moi qui exige plus de toi. Personne d’autre, juste toi. Tu devrais exiger plus de toi-même. Merci à toi."

Mourinho avait visé juste

Quatre ans après cette discussion annonciatrice, Dele Alli est revenu à Everton d'un prêt raté à Besiktas, où il n'a joué que 13 matchs cette saison. Son comportement a tellement exaspéré son entraîneur Senol Günes qu’il avait décidé de se passer de ses services, estimant qu’il ne "méritait pas de jouer". Finalement forfait pour le reste de la saison en raison d'une blessure à la hanche, il avait été autorisé à rentrer en Angleterre par le Besiktas pour se soigner.

Sauf que celui qui n'est plus apparu sur un terrain depuis le 26 février en a visiblement profité pour faire quelques soirées bien arrosées avec ses amis. En témoigne une photo peu flatteuse diffusée par les tabloïds anglais sur laquelle on le voit avec un ballon dans la bouche, en train d’inhaler du gaz hilarant. Avec devant lui un petit stock de plusieurs cartouches, des sodas et une grande bouteille de vodka. La fameuse hygiène de vie dont parlait Mourinho.