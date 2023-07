Football: Trevor Francis, premier joueur anglais à 1 million, est mort

Connu notamment pour avoir été le premier joueur anglais à être vendu pour plus d'un million de livres, l'attaquant Trevor Francis s'est éteint ce lundi à l'âge de 69 ans. Il avait marqué le but de la victoire pour Nottingham Forest en Coupe d'Europe des clubs champions en 1979.

Trevor Francis, premier joueur anglais à 1 million de livres de l'histoire, est "décédé en Espagne d'une crise cardiaque" lundi à l'âge de 69 ans, a annoncé un porte-parole de sa famille.



Transféré à Nottingham Forest en 1979 pour 1.15 million de livres, en provenance de Birmingham où il avait effectué ses débuts en pro à l'âge de 16 ans, il fut le premier footballeur britannique à générer un transfert d'une telle somme.



Dans une déclaration devenue célèbre, Brian Clough, entraîneur de Nottingham, avait d'abord annoncé un transfert à hauteur de 999.999 livres afin d'enlever toute pression à son nouvel attaquant. Quelques mois plus tard, Francis inscrivait d'une tête victorieuse le but du 1-0 face à Malmö et offrait à Forest la première Coupe d'Europe des clubs champions (ancêtre de la Ligue des Champions) de son histoire. L'année suivante, Nottingham Forest réalisait le doublé face à Hambourg, mais Trevor Francis, blessé, n'avait pas participé à la finale.

Retraité du football depuis 2003

Au fil de sa carrière longue de 24 ans, Francis a compté 52 sélections avec l'Angleterre, inscrivant douze buts et participant au Mondial 82 en Espagne. En 1981, Francis est transféré à Manchester City, puis prend la direction de l'Italie où il gagne une Coupe d'Italie avec la Sampdoria. Il dispute ensuite une saison à l'Atalanta avant de revenir en Grande-Bretagne où il défend les couleurs des Glasgow Rangers puis du club londonien Queens Park Rangers.



Il termine sa carrière en tant qu'entraineur-joueur à Sheffield Wednesday, où il remporte la League Cup en 1991 et atteint la finale des deux Coupes domestiques en 1993, perdues à chaque fois contre Arsenal. Il continue d'entraîner quelques années, à Birmingham puis à Crystal Palace, avant de définitivement prendre sa retraite du football en 2003.



Francis Trevor partageait sa vie entre Birmingham et l'Espagne. Il avait déjà été victime d'une crise cardiaque en 2012 et bénéficiait depuis d'un suivi médical annuel. Le club de Birmingham City a rendu hommage à son ancien attaquant dans un communiqué: "Trevor sera pour toujours vénéré comme un géant de ce club, le joueur que tout le monde voulait voir."