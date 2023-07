Manchester City: "Haaland est beaucoup plus en forme qu'il y a un an", prévient Guardiola

Interrogé en conférence de presse ce dimanche sur l'état de forme dans lequel se trouve Erling Haaland, auteur d'un doublé avec Manchester City contre Yokohama en amical (3-5), Pep Guardiola a annonce que le Norvégien était "beaucoup plus en forme" et "meilleur" que lors de la même période il y a un an. Une façon de prévenir ses adversaires.

Le message est clair. Auteur d'un doublé lors du premier match de pré-saison de Manchester City ce dimanche face à Yokohama (victoire 5-3), Erling Haaland est "beaucoup plus en forme" et "meilleur" que lors de la même période il y a un an. C'est e n tout cas ce qu'a annoncé Pep Guardiola en conférence de presse.

"C'était important pour lui de marquer"

"Si on compare à la saison passée à la même période, il est beaucoup plus en forme et meilleur que lorsqu'il est arrivé. Il semble bien mais il est encore loin de ses meilleures conditions, comme tout le monde. Ce qui est important pour lui c'était de marquer des buts, mettre ces deux buts contre Yokohama, parce qu'en fin de saison passée, il n'était pas parvenu à marquer", a expliqué Pep Guardiola à Tokyo.

"L'important c'est de travailler avec les principes que nous mettons en place en permanence, de nous emmener le plus loin possible et... On sait exactement ce qu'il a à faire, on le connaît et dans les prochaines semaines il sera encore dans de meilleures conditions", promet celui qui a toujours défendu son buteur scandinave.

"Haaland comprend ce que nous voulons faire"

Avant la fin de saison, Guardiola avait souligné que les journalistes avaient émis très vite des doutes sur les capacités d'adaptation de l'attaquant arrivant de Dortmund. Depuis, il ne cesse de rappeler que le temps lui a donné raison. Devenu meilleur buteur de Premier League sur une saison avec 35 réalisations, Erling Haaland a dissipé les doutes et devrait donc bien démarrer la saison 2023-24.

"Vous encouragez parfois, en tant que journalistes, des commentaires incroyables à l'avance, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui va se passer, avait-il raillé en mai dernier. En fin de compte, quand on achète un joueur comme Erling, on sait qu'il marque des buts partout, mais en fin de compte, on ne savait pas (comment ça allait se passer). Il fallait travailler, voir le processus. Il comprend ce que nous voulons faire. Les joueurs comprennent ses mouvements. C'était une question de temps".