Fulham – Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

En Angleterre, la course au titre continue. Pour cette nouvelle journée, Fulham accueille Manchester City. Découvrons sans plus attendre comment suivre la rencontre en direct.

En dominant Arsenal lors de la dernière journée, les hommes de Pep Guardiola ont fait un grand pas vers le titre.

Car si Manchester City reste deuxième du championnat à deux unités d’Arsenal, City a aussi disputé deux matchs de moins. Après 31 matchs, Manchester City affiche un bilan de 23 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites pour 73 points glanés. Pour ce nouveau déplacement sur la pelouse de Fulham, les coéquipiers d’Erling Haaland espèrent bien ajouter une vingt-quatrième victoire en Premier League cette saison pour faire un pas supplémentaire vers le titre de champion d’Angleterre, un titre que City a déjà conquis les deux années précédentes. En face du double champion sortant, Fulham s’affiche dans le ventre mou du classement, à la dixième place et avec un bilan équilibré de 13 victoires, 6 matchs nuls et 13 défaites. Avec 45 points au compteur, les joueurs de Fulham n’ont plus grand-chose à espérer de cette fin de saison. Assurés de conserver leur place en Premier League l’an prochain et trop loin pour jouer les places européennes, Fulham semble être l’adversaire idéal pour Manchester City. Mais à domicile, les joueurs du sud-ouest de Londres espèrent bien faire bonne figure. Voyons sans plus attendre comment suivre cette affiche.

Fulham – Manchester City : à quelle heure ?

