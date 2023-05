Ivan Toney (Brentford) suspendu huit mois par la fédération anglaise

Ivan Toney, l'attaquant en vogue en Premier League auteur de 20 buts cette saison, a été suspendu huit mois par la fédération anglaise en raison d'infractions au règlement, entre 2017 et 2021, concernant les paris sportifs.

Gros coup dur pour Brentford et la carrière d'Ivan Toney, brutalement stoppée en pleine ascension. La fédération anglaise a infligé mercredi une suspension avec effet immédiat de toute activité liée au football pendant huit mois au néo-international des Three Lions (une sélection) en raison de plusieurs centaines d'infractions au règlement sur les paris sportifs entre 2017 et 2021.

Toney autorisé à reprendre l'entraînement en septembre

Dans son communiqué, la fédération détaille que 232 infractions ont été retenues contre Ivan Toney. "L'attaquant du Brentford FC a été accusé de 262 infractions à la règle E8 de la fédération entre le 25 février 2017 et le 23 janvier 2021. La fédération a par la suite retiré 30 de ces infractions et il a admis les 232 restantes", détaille la publication officielle.

"Les sanctions ont ensuite été prononcées par une commission de réglementation indépendante à la suite d'une audition personnelle. Toney est autorisé à reprendre l'entraînement uniquement avec son club à partir des quatre derniers mois de sa suspension à compter du 17 septembre 2023", précise néanmoins la communication.

L'année 2023 d'Ivan Toney est donc terminée, le buteur des Bees peut espérer un retour sur les terrains dans le courant du mois de janvier 2024, à six mois de l'Euro en Allemagne. Accessoirement, l'attaquant de 27 ans, auteur de 20 buts en Premier League cette saison, écope de 50.000 livres (57.000 euros) d'amende pour avoir enfreint le règlement mis en place par la fédération.