Sous les yeux de sa femme et de ses enfants, Newcastle rend hommage à Atsu avant Liverpool

Avant la rencontre entre Newcastle et Liverpool en Premier League, les Magpies ont rendu hommage à leur ancien joueur Christian Atsu, dont le décès dans le séisme en Turquie a été annoncé ce samedi.

Avant la réception de Liverpool, Newcastle a rendu hommage à son ancien joueur Christian Atsu, dont le décès dans le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a été annoncé samedi matin. Devant la femme et les enfants du Ghanéen, qui vivent toujours en Angleterre, une minute d'applaudissements a été observée avant le coup d'envoi de la rencontre.

Un peu plus tôt, au micro de Sky Sports, c'est Allan Saint-Maximin et Eddie Howe, l'entraîneur des Magpes, qui se sont exprimés. "C'est un jour très triste pour Newcastle et pour tous les joueurs, parce que la plupart d'entre nous le connaissaient bien, a expliqué Saint-Maximin. C'était une très bonne personne. Voir ça est très douloureux. C'est encore difficile d'en parler pour moi mais c'est certain, je ne l'oublierai jamais et je me battrai pour lui." Atsu a joué 121 matchs avec Newcastle entre 2017 et 2020.

"Même si on jouait au même poste, il me donnait toujours des conseils"

"Je n'avais jamais vu quelqu'un comme lui avant, a ajouté le Français. Quand je suis arrivé à Newcastle, même si on jouait au même poste, il me donnait toujours des conseils. Il était toujours sympa et gentil, il blaguait et avait le sourire tous les jours, qu'il joue ou pas. C'était une bonne personne. C'est un jour difficile pour moi mais je vais faire mon possible pour penser à lui et utiliser ça pour faire le meilleur match possible."

L'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, a tenu à adresser un message de soutien à sa famille, présente à St James Park. "Je suis dévasté pour ceux qui le connaissaient, certains joueurs du vestiaire étaient avec lui il y a quelques années. J'ai fait référence à lui quand j'ai parlé aux joueurs, je pense que c'était nécessaire. On va lui rendre hommage aujourd'hui."