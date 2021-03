Kane et Bale portent Tottenham face à Crystal Palace, avec un but sublime

Tottenham s'est largement imposé ce dimanche soir face à Crystal Palace (4-1) grâce à des doublés de Gareth Bale et Harry Kane. L'attaquant anglais a réalisé un véritable récital, avec deux buts inscrits et deux passes décisives.

José Mourinho s'est-il trouvé un nouveau duo fétiche? Alors que Heung-min Son semble accuser le coup en cette deuxième partie de saison, l'entraîneur portugais de Tottenham a pu compter ce dimanche soir sur Gareth Bale et Harry Kane pour venir à bout de Crystal Palace (4-1).

Depuis plusieurs semaines, l'ailier prêté par le Real Madrid revit. Ce dimanche soir, Bale a inscrit un nouveau doublé, et compte désormais sept buts sur ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues. Et il peut remercier une nouvelle fois Harry Kane, qui l'a parfaitement servi sur ses deux buts (25e, 49e).

Palace ne résiste pas à l'attaque des Spurs

Alors que Christian Benteke avait égalisé pour Palace juste avant la mi-temps (45+1e) d'une belle tête, les joueurs de Roy Hodgson n'ont pas pu résister au magnifique show de Kane. Déjà double passeur, le capitaine des Spurs s'est ensuite mué en buteur. L'attaquant anglais a fait apprécier sa qualité de frappe en plaçant un enroulé imparable depuis l'extrémité droite de la surface de réparation (52e).

Et comme Son a vu Kane servir Bale en priorité ce soir, le Sud-Coréen a souhaité se rappeler au bon souvenir de son capitaine, en lui servant un caviar pour le quatrième but (77e). La preuve une fois de plus que le duo Son-Kane est le plus prolifique de l'histoire de la Premier League, ayant combiné sur 14 buts cette saison. Et qu'au-delà d'un duo, les Spurs peuvent désormais compter sur un trio Bale-Kane-Son redoutable.

Kane meilleur passeur et deuxième meilleur buteur

Grâce à sa performance face à Crystal Palace, Kane est désormais le meilleur passeur du championnat avec 13 passes décisives, et le deuxième meilleur buteur de Premier League avec 16 buts inscrits. Des statistiques qui rappellent celles d'un certain Thierry Henry, qui avait marqué 24 buts et délivré 20 passes décisives en 2002-2003.

Cette saison-là, le joueur d'Arsenal avait été élu meilleur joueur de Premier League. Si Kane continue sur sa lancée et réitère ce genre de performances, cette récompense pourrait lui être légitimement attribuée, tant le capitaine des Spurs porte son équipe cette saison. Pour autant, Tottenham n'occupe qu'une modeste sixième place après cette large victoire face à Palace.