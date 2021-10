L'anecdote folle de Demba Ba, caché dans un coffre avant de signer à West Ham

Retraité des terrains depuis septembre, Demba Ba s'est longuement confié dans un entretien pour The Athletic. L'ancien attaquant sénégalais est notamment revenu sur un épisode improbable au moment de sa signature à West Ham en 2011.

On le sait, en période de mercato, le football n'a plus rien de rationnel. Et l'une des anecdotes racontées par Demba Ba dans un long entretien accordé au site The Athletic vient une nouvelle fois le confirmer. Celui qui a annoncé sa retraite le mois dernier est revenu jeudi sur les coulisses de son arrivée en Premier League en janvier 2011. Attention, histoire improbable. A ce moment-là, bien avant de crucifier le PSG en Ligue des champions, l'attaquant sénégalais évolue à Hoffenheim.

Ses statistiques (40 buts en 106 matchs) tapent dans l'œil des clubs anglais, et plus particulièrement de Stoke City. Problème, sa visite médicale est un échec total. Ba est recalé mais une nouvelle opportunité se présente à lui. West Ham le veut mais tient à boucler sa signature dans le plus grand secret. Les Hammers lui demandent alors de venir au centre d'entraînement en restant caché... dans le coffre d'une voiture.

"Je me cognais la tête"

"Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que les journalistes l'apprennent, alors j'ai obéi. Ce n'était pas un très grand coffre. Ça faisait 'boum, boum', je me cognais la tête à chaque coin de rue", a-t-il raconté amusé auprès de The Athletic. Après de multiples rebondissements, Ba s'est bien engagé en faveur de West Ham, sans connaître de problème lors des tests médicaux. Resté seulement six mois, il a rejoint Newcastle dès l'été suivant, avant de jouer à Chelsea, en Turquie, et enfin en Suisse du côté du FC Lugano, son dernier club.

"J'ai beaucoup de bons souvenirs. A Newcastle, il y avait une osmose entre les joueurs et les fans. A Chelsea, c'était le très haut niveau. A Besiktas, c'était beaucoup de ferveur et d'émotion. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière sportive car j'ai une deuxième vie qui m'attend et j'ai hâte de la commencer", avait-il confié le mois dernier à RMC Sport sur le plateau de PL Live.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres