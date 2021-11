La Premier League confirme les dates pour la saison infernale en 2022-2023

La Premier League a annoncé ce jeudi les principales dates pour la saison 2022-2023. Les joueurs disputeront une journée de championnat le week-end du 12 décembre, avant de revenir sur les terrains pour le Boxing Day.

Attention aux organismes. La Premier League a dévoilé ce jeudi les dates de la prochaines saisons du championnat d'Angleterre. La première journée se jouera le week-end du 6 août, jusqu'à la 16e journée, prévue les 12 et 13 novembre 2022. Les internationaux qualifiés pour la Coupe du monde prendront la direction du Qatar dès le 14 novembre. La Premier League reprendra ses droits pour le traditionnel Boxing Day, le 26 décembre, une semaine après la finale du Mondial. La dernière journée est prévue le 28 mai 2023, où les dix rencontres débuteront à la même heure.

Une saison à plus de 60 matchs ?

Habitués au Boxing Day, les joueurs anglais devront s'habituer à disputer la Coupe du monde en plein milieu de la saison, où le climat sera différent. Afin de s'adapter au mieux à cette contrante, la LFP a également mis en place "un Boxing Day à la française" pour la saison prochaine. Les internationaux devront enchaîner trois mois de compétition en club avant de rejoindre leur sélection une semaine avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, prévu le 18 novembre.

Avec une saison qui s'étirera jusqu'à la mi-juin avec le Final 4 de la Ligue des nations, certains joueurs pourraient enchaîner plus de 60 matchs en dix mois, alors que le calendrier de cette saison est déjà dense. Un calendrier qui ne plaît guère aux sélectionneurs et à certains joueurs, notamment Thibaut Courtois. "Nous jouons trop de matches. L'année prochaine, nous avons une Coupe du monde en novembre et nous devons de nouveau jouer jusqu'à la fin du mois de juin. Nous allons nous blesser ! Trois semaines de vacances ne suffisent pas pour que les joueurs puissent jouer pendant douze mois au plus haut niveau. Si nous ne disons jamais rien, ce sera toujours la même chose", avait fustigé le gardien belge après le Final 4 de la Ligue des Nations.