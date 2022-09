La Premier League envisagerait un "All-Star Game" avec les autres championnats européens

D'après le Times, la Premier League envisagerait l'organisation d'un match de gala contre une sélection des meilleurs joueurs de la Liga, de la Serie A et de la Bundesliga. La Ligue 1 n'est pas explicitement citée.

L'implication éventuelle de la Ligue 1 n'est pas claire, sans pour autant être écartée. The Times rapporte que la Premier League étudie l'intérêt et la possibilité d'organiser un match de type "All-Star Game" avec la participation des meilleurs joueurs des autres grands championnats européens. Le quotidien britannique cite explicitement la Bundesliga (Allemagne), la Serie A (Italie) et la Liga (Espagne), mais pas la Ligue 1. Néanmoins, il serait tout de même envisagé d'inclure des talents "d'autres grands championnats".

Pour l'heure, tout ceci ne serait qu'au stade de la réflexion. L'idée pour le moment évoquée est celle d'un onze de gala de la Premier League contre une sélection de tous ces autres championnats européens, avec une ou plusieurs rencontres dans divers pays du monde.

Boehly en rêve, Klopp n'est pas du tout emballé

Ce All-Star Game est rêvé par Todd Boehly. Influencé par sa culture américaine et son expérience comme copropriétaire des Dodgers et des Lakers de Los Angeles, le nouveau patron de Chelsea avait proposé ce projet courant septembre. Dans son esprit, il était question d'un match entre une équipe du nord et une équipe du sud de l'Angleterre.

"Cela pourrait bénéficier financièrement à l'ensemble de la Premier League, avait-il déclaré lors d'un d'un forum organisé à New York. Les gens veulent plus d'argent pour l'ensemble de la pyramide du football anglais. Lors du All-Star Game de la MLB (le championnat nord-américain de baseball, ndlr) cette année, nous avons fait 200 millions de dollars (200 millions d'euros) avec juste un lundi et un mardi".

"Il n'a pas froid aux yeux, il n'attend pas longtemps", avait cependant réagi Jürgen Klopp, manifestement pas emballé par l'idée même d'un All-Star Game. "Je ne suis pas sûr que les gens veulent voir les joueurs de Manchester United, Liverpool, City, Everton réunis. Ce n'est pas une équipe nationale", a estimé l'entraîneur allemand des Reds.