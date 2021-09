Le Brésil veut empêcher la Premier League de faire jouer ses internationaux pour se "venger"

Parce que des clubs anglais ont refusé de libérer des internationaux durant la trêve, la fédération brésilienne a demandé à la Fifa d'empêcher pendant quelques jours les clubs concernés d'utiliser les joueurs en question. Alisson Becker, Fabinho, Firmino, Thiago Silva ou encore Gabriel Jesus pourraient manquer la prochaine journée de Premier League.

La Fédération brésilienne doit gérer le fiasco du match contre l'Argentine, mais elle veut aussi batailler avec les clubs anglais. Alors que cinq formations de Premier League ont refusé de libérer des internationaux auriverde durant la trêve, compte tenu du contexte sanitaire, la CBF a demandé à la Fifa de sanctionner ces clubs et d'appliquer un point de règlement précis.

Celui-ci prévoit de bloquer l'utilisation des joueurs concernés pendant cinq jours après la fenêtre internationale, donc du 10 au 14 septembre. Ce qui veut dire que huit stars brésiliennes de Premier League pourraient manquer la prochaine journée de championnat ce week-end.

Fred et Thiago Silva pourraient même manquer la Ligue des champions

Il s'agit d'Alisson Becker, Fabinho et Roberto Firmino à Liverpool, Raphinha à Leeds, Ederson et Gabriel Jesus à Manchester City, Fred à Manchester United, et Thiago Silva à Chelsea. Les deux derniers, en plus de la quatrième journée de Premier League, pourraient même manquer le début de la Ligue des champions, puisque Chelsea et Manchester United entament leur campagne de C1 mardi 14 septembre.

D'autres clubs et d'autres joueurs pourraient être touchés, étant donné que d'autres fédérations, notamment le Chili, le Mexique et le Paraguay, ont également demandé à la Fifa d'agir. Selon The Athletic, l'instance dirigeante a contacté la fédération anglaise et les clubs visés par la requête de la CBF. Reste à connaître la position des clubs, et celle de la Premier League, qui pourrait les soutenir.

A cause du Covid-19, les mesures sanitaires en Grande-Bretagne imposent dix jours d'isolement à toute personne rentrant d'un pays sur "liste rouge", liste dont fait aujourd'hui partie le Brésil. C'est pour cette raison que certains clubs ont fait le choix de ne pas libérer des joueurs appelés fin août en équipe nationale.