Le calendrier de la Premier League est tombé, les dates des principales affiches

La Premier League a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison 2022-2023. C'est le match entre Crystal Palace et Arsenal qui ouvrira le bal le vendredi 5 août. Rendez-vous le 15 octobre pour le premier duel entre Manchester City et Liverpool.

A vos agendas. La Premier League a dévoilé ce jeudi le calendrier complet de la saison 2022-2023. Tout débutera le vendredi 5 août avec Crystal Palace-Arsenal pour ouvrir l'exercice. Le champion Manchester City débutera la défense de son titre sur la pelouse de West Ham, le dimanche 7 août, en clôture de la première journée. Liverpool se rendra chez le promu Fulham la veille.

La première grosse affiche de la saison tombe dès la deuxième journée, avec le choc entre le Chelsea de Thomas Tuchel et le Tottenham d'Antonio Conte, deux équipes revanchardes, le 13 août. Manchester United-Liverpool occupera les esprits le week-end suivant.

Liverpool-Manchester City le 15 octobre

Les deux affiches les plus attendues de la saison, compte tenu de la rivalité sportive entre les équipes de Pep Guardiola et Jürgen Klopp, sont les matchs entre Manchester City et Liverpool. L'aller aura lieu le 15 octobre à Anfield, le retour le 1er avril à l'Etihad Stadium. Le derby de Manchester entre City et United et celui de Londres entre Tottenham et Arsenal auront quand à eux lieu le même week-end, celui du 1er octobre.

Autres grosses affiches du début de saison, pêle-mêle: Chelsea-Tottenham le 13 août, Everton-Liverpool et Manchester United-Arsenal le 3 septembre, Manchester City-Tottenham le 10 septembre ou encore Chelsea-Liverpool le 17 septembre.

Les dates à retenir de la phase aller en Premier League

Week-end du 13 août

Chelsea-Tottenham

Week-end du 20 août

Manchester United-Liverpool

Week-end du 3 septembre

Everton-Liverpool

Manchester United-Arsenal

Week-end du 10 septembre

Manchester City-Tottenham

Week-end du 17 septembre

Chelsea-Liverpool

Week-end du 1er octobre

Arsenal-Tottenham

Manchester City-Manchester United

Week-end du 8 octobre

Arsenal-Liverpool

Week-end du 15 octobre

Liverpool-Manchester City

Mardi 18/mercredi 19 octobre

Arsenal-Manchester City

Manchester United-Tottenham

Week-end du 22 octobre

Chelsea-Manchester United

Week-end du 5 novembre

Chelsea-Arsenal

Tottenham-Liverpool

Lundi 2 janvier

Chelsea-Manchester City