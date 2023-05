Leeds: les joueurs présentent leurs excuses pour avoir snobé leurs supporters

Dans un communiqué, les joueurs de Leeds United expliquent à quel point ils sont désolés de ne pas avoir fait attention à leurs supporters venus les encourager à l'hôtel avant la défaite face à Bournemouth (1-4), dimanche en Premier League.

Leeds lutte pour le maintien en Premier League, et compte tenu du calendrier qui l’attend d’ici à la fin du championnat (Manchester City, Newcastle, West Ham, Tottenham), la mission des Peacocks s’annonce très difficile. Surtout s’ils ne font pas plus d’efforts pour entretenir le lien avec leurs propres supporters, dont les encouragements pourraient compter.

Une vidéo est devenue virale en quelques heures sur les réseaux sociaux, ce week-end. On y voit les joueurs quitter le hall d’un hôtel, casques ou écouteurs sur les oreilles, téléphones à la main, ignorant complètement les rares supporters présents, y compris un enfant. C’était avant le match face à Bournemouth, et la lourde défaite (1-4) des joueurs de Javi Gracia.

"Les mots ne suffisent pas à exprimer à quel point nous sommes désolés que le jeune qui figure sur la vidéo et qui porte le maillot de Leeds ne reçoive pas plus d'attention de la part de l'équipe, est-il écrit dans un communiqué que l’on dit envoyé 'de la part des joueurs' à l’attention des supporters. Les jours de match, nous effectuons une marche d'activation, avant et après laquelle nous nous arrêtons pour prendre des photos et signer des autographes afin de nous assurer que nous interagissons avec les fans. Cependant, rien ne saurait justifier ce comportement et si les parents du fan portant le kit de Leeds dans la vidéo pouvaient se faire connaître, nous leur en serions reconnaissants."

L’ancien joueur de Manchester United Gary Neville, consultant à la télévision, ne s’est pas laissé attendrir par cet exercice de communication. "Parlez avec votre cœur, mieux en vidéo, que les fans puissent voir vos visages", a-t-il exhorté sur Twitter. Leeds n’a pris qu’un point sur les cinq derniers matches, encaissant au moins quatre buts lors de trois de ces rencontres (Liverpool, Crystal Palace, Bournemouth) et ne possède qu’une unité d’avance sur le premier relégable, Leicester.