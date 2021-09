Leeds-Liverpool: inquiétude pour Harvey Elliot, gravement touché

Sorti sur civière après un tacle sévère de Pascal Struijk lors de la victoire des Reds face à Leeds (0-3), Harvey Elliot pourrait être absent de nombreux mois. Le joueur a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux.

L'image fait froid dans le dos. Alors que Liverpool mène 2-0 face à Leeds à Elland Road, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League, Harvey Elliot s'échappe et tente de déclencher un contre. Mais le jeune joueur de Liverpool est littéralement séché au milieu de terrain par Pascal Struijk, exclu pour ce geste dangereux sur la jambe gauche du milieu des Reds. Le numéro 67 reste longtemps au sol, se tordant de douleur, pendant que le staff effectue les premiers soins.

Harvey Elliot donne des nouvelles sur Instagram

Harvey Elliott a quitté le stade sous les applaudissements de tous les supporters à l'heure de jeu, remplacé par Jordan Henderson. Le jeune Anglais a remercié le public depuis sa civière en applaudissant, avant de donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. "Merci pour vos messages les gars ! C'est parti pour la rééducation ! You never walk alone", a commenté le joueur de 18 ans dans une story Instagram.

Harvey Elliot donne des nouvelles après sa blessure. © Capture d'écran Instagram

Alors que les Reds se sont largement imposés face aux hommes de Marcelo Bielsa, cette prestation passe au second plan en raison de l'état de santé d'Harvey Elliot. Titulaire lors des trois dernières rencontres de Liverpool (Burnley, Chelsea et donc Leeds), le milieu de terrain devrait manquer de nombreux mois de compétition et sera privé de Ligue des champions, alors que les champions d'Europe 2019 entament leur campagne européenne à Anfield face à l'AC Milan, ce mercredi (21h).