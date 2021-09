Premier League: Liverpool se balade à Leeds, avec le 100e but de Salah

Liverpool a dominé Leeds, ce dimanche après-midi, grâce notamment au 100e but de Mohamed Salah en Premier League (3-0). Mais les Reds ont aussi perdu Harvey Elliott pour une blessure sans doute grave.

Le centième but de Mohamed Salah en Premier League avait donné des airs de fête au déplacement des Reds à Elland Road, pour affronter le Leeds de Marcelo Bielsa (victoire 3-0). Mais la très grosse blessure de Harvey Elliot, à l’heure de jeu, a refroidi l’ambiance. Taclé par Struijk, dans une intervention ratée mais qui ne semblait pas particulièrement dangereuse, le jeune joueur de 18 ans a dû quitter la pelouse sur civière, gravement touché à la cheville gauche si l’on se fie aux premières images et à la réaction de ses partenaires.

Malgré l’expulsion de Pascal Struijk après son tacle aux lourdes conséquences, les joueurs de Jürgen Klopp ont eu du mal à concrétiser d'autres occasions, peut-être perturbés par la blessure de leur coéquipier. Sadio Mané, notamment, a loupé plusieurs grosses opportunités, avant de finalement trouver le chemin du but en fin de rencontre. Un scénario anecdotique puisque les Reds avaient fait la différence avant. Superbement trouvé par Alexander-Arnold juste devant le but de Leeds, Salah avait ouvert le score au bout de vingt minutes de jeu.

Salah dans un club fermé

Un but symbolique puisque c’était le 100e de l’Egyptien en Premier League. Il est le 30e joueur à intégrer ce cercle des buteurs centenaires (depuis 1992), mais seulement quatre ont atteint cette barre plus rapidement que l’attaquant des Reds : Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Aguero et Thierry Henry. Ils font tous partie des 7 meilleurs buteurs de l’histoire de la Premier League.

Tous les 100 buts de Salah dans le championnat anglais n’ont toutefois pas été inscrits avec Liverpool, puisque l’Egyptien en a marqué deux avec Chelsea, lors de la saison 2013-2014. Il a aussi marqué quasiment un tiers de ces 100 buts (32 exactement) lors de la seule saison 2017-2018, sa première du côté de la Mersey.

Juste après la pause, Fabinho a doublé la mise sur corner, après un petit cafouillage dans la surface de Leeds, avant le but final de Sadio Mané dans le temps additionnel. De quoi faire oublier les nombreuses actions vendangées, par ce même Mané, Jota ou Elliott, et le but refusé à Thiago pour un hors-jeu. Avec ce succès 3-0, Liverpool revient surtout à hauteur de Manchester United et Chelsea en tête du classement. Mais les Reds seront avant tout préoccupés par l’état de Harvey Elliott, ce soir. Le jeune anglais, au moment de sa sortie, a remercié le public qui l’applaudissait. Un brin rassurant.