Leeds: un jeune supporter promu mascotte de l’équipe après une polémique

Le jeune Dylan (8 ans) est apparu le week-end dernier sur une vidéo qui accuse les joueurs de Leeds d'avoir ignoré leurs supporters. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. La polémique a en tout cas permis au jeune homme d'être désigné mascotte pour la prochaine rencontre à domicile de son équipe favorite.

Twitter se serait-il emballé, entraînant dans son sillage une cascade de réactions indignées que rien ne justifiait ? Affirmatif. Les joueurs de Leeds ont essuyé une vague de critiques acerbes ce week-end. La raison de ce déferlement de haine ? Leur prestation contre Bournemouth (défaite 1-4) ? Pas seulement. Une courte vidéo montrant les joueurs quitter leur hôtel dimanche matin a suscité l’indignation. Elle a donné l'impression que les joueurs ignoraient complètement les supporters qui s’étaient déplacés pour les encourager une dernière fois avant le coup d’envoi.

"La vidéo n'était qu'un instantané"

Parmi la foule présente dans le hall, un petit garçon de 8 ans, Dylan, semblait vouloir attirer leur attention, et obtenir un geste de la main, un sourire. Mais il n’a rien eu. Enfin, c’est ce que la vidéo voulait bien montrer. Car la réalité est un peu différente. "Ce n’est pas du tout le cas. La vidéo n’était qu’un instantané. Ce qu'ils ont montré dans cette vidéo n'est qu'un petit aperçu de ce qui s'est réellement passé", a expliqué le père du petit garçon dans l’émission Good Morning Britain. "Nous avons une liste de joueurs qui ont souri, et fait signe de la main : Adam Forshaw, Jack Harrison, Luke Ayling, Stuart Dallas ont souri, Joel Robles a souri, Sam Greenwood a souri, Max Wöber a souri."

Vilipendés par des commentateurs ou d’anciennes gloires du football anglais comme Gary Neville, contraints de s’excuser par le biais d’un communiqué, les joueurs de Leeds ont trouvé un précieux soutien précieux en la personne du père de Dylan: "Willy Gnonto a jeté un petit coup d'œil de côté et a dit 'salut' - on dirait qu'il ne fait rien du tout. Javi Gracia, qu'il soit béni, s'est penché et a chatouillé le menton de Dylan. Brendan Aaronson a signé (un autographe) et Pascal Struijk, que l'on voit sur la vidéo et qui semble ignorer, a en fait salué quelqu'un d'autre un peu plus loin." Désireux de se racheter auprès du petit garçon, Leeds a fini par établir le contact et l’a invité à être la mascotte lors de son prochain match à domicile. "C’est fou !", s’est extasié Dylan.