Leicester-Arsenal: l'arrêt phénoménal de Ramsdale en vidéo et sous tous les angles

Le gardien d'Arsenal Aaron Ramsdale a réalisé une parade exceptionnelle sur un beau coup franc de Leicester ce samedi, permettant au sein de gagner la rencontre 2-0.

Déjà l'arrêt de la saison? Face à Leicester, le gardien d'Arsenal Aaron Ramsdale a été auteur d'un arrêt monumental sur un beau coup franc de James Maddison à l'entrée de la surface. Une magnifique parade à mi-hauteur sur le côté gauche de son but, alors que le ballon filait au fond des cages du gardien anglais. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, où beaucoup d'internautes saluent ce que certains dénomment déjà comme "la parade de l'année".

Sur le banc, le gardien remplaçant d'Arsenal Bernd Leno a même applaudi le geste de celui qui lui a piqué sa place dans le XI. En tribunes, les supporters de Leicester préfèrent ironiser après cet arrêt et chantent en direction d'Aaron Ramsdale: "Tu ne joueras jamais pour l'Angleterre." Le jeune gardien de 23 ans n'a en effet jamais été appelé avec la sélection anglaise par Gareth Southgate. Un choix que de nombreux fans des Gunners remettent en cause.

Le jeune gardien de 23 ans a réalisé une prestation exceptionnelle face à Leicester, réalisant huit arrêts, dont plusieurs décisifs en fin de match. Une performance remarquée aussi par l'ancien gardien de Manchester United Peter Schmeichel, qui a salué ce bel arrêt sur son compte Twitter : "Meilleur arrêt que j'ai vu depuis des années par Ramsdale." L'ancien gardien d'Arsenal Ian Wright a lui aussi applaudi sa performance par un tweet : "Grand Aaron Ramsdale !"

Selon Opta, parmi les gardiens à avoir fait face à plus de deux tirs cadrés cette saison, seul Édouard Mendy (89,7 %) bénéficie d'un pourcentage d'arrêts plus élevé que Aaron Ramsdale d'Arsenal (85,7 %) , qui a arrêté 24 des 28 tirs cadrés auxquels il a fait face.

Arsenal s'est finalement imposé 2-0 ce samedi sur la pelouse du King Power Stadium, grâce à des buts de Gabriel Paulista (5e) et Emile Smith-Rowe (18e). Au coup de sifflet final, le portier des Gunners est allé offrir son maillot à un jeune fan en tribunes.

"J'avais l'impression de sauver tout ce qu'on tirait"

Interrogé par la chaîne anglaise BT, Aaron Ramsdale est resté très calme, mais s'est réjouit d'avoir pu empêcher Leicester de revenir dans le match : "Maddison est un excellent tireur de coup franc. Je l'ai affronté plusieurs fois en championnat et à l'entraînement avec les Espoirs anglais. J'étais plus inquiet qu'il change de sens et tire de mon côté. C'était un de ces jours, j'avais l'impression de sauver tout ce qu'on tirait et les gars bloquaient tout. Au final, c'était une excellente journée."