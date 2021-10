Premier League: Arsenal s’offre Leicester et retrouve le top 5

Arsenal s’est imposé ce samedi sur le terrain de Leicester (0-2) en ouverture de la dixième journée de Premier League. Les Gunners enchaînent un septième match d’invincibilité en championnat et signent une belle opération au classement.

Mikel Arteta semble enfin avoir trouvé la bonne formule et la clé du succès avec Arsenal. Après trois défaites inaugurales en début de saison, les Gunners ont depuis réalisé une série de sept matchs consécutifs sans défaite en Premier League. Malgré deux récents accrocs face à Brighton et Crystal Palace, les partenaires d’Alexandre Lacazette se sont offert samedi le scalp de Leicester ce samedi au King Power Stadium (0-2).

Titulaire avec Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien joueur de l’OL n’a pas réussi à marquer son deuxième but de la campagne en championnat mais la grosse activité de l’international tricolore (16 sélections) a ouvert des espaces au cœur de la défense des Foxes où l’absence de Wesley Fofana s’est encore fait ressentir.

Arsenal a vite plié le match

Bien mieux rentré dans ce choc de la dixième journée de Premier League, le club londonien a rapidement trouvé la faille. Un corner déposé par Bukayo Saka sur la tête de l’ancien Lillois Gabriel a parfaitement lancé les Gunners (0-1, 5e).

Pius incisifs dans les duels, les protégés de Mikel Arteta ont réussi à doubler la mise dans la foulée. Servi dans la surface de Leicester, Alexandre Lacazette n’a pas réussi à tirer mais un contre favorable du Français est arrivé dans les pieds d’Emile Smith-Rowe. La frappe de l’Anglais de 21 ans n’a laissé aucune chance à un Kasper Schmeichel peut-être un peu moins brillant qu’à l’accoutume (0-2, 18e).

Ramsdale impeccable, les Gunners font le dos rond

Deux buts d’avance et le néant. Après avoir la différence e début de match Arsenal a presque arrêté de jouer et laisser les Foxes en possession du ballon. A quelques minutes de la mi-temps, Aaron Ramsdale a sorti un arrêt incroyable sur un coup-franc direct de James Maddison. (0-2, 43e).

Recruté pour près de 28 millions d’euros lors du dernier mercato estival, le gardien anglais de 23 ans a parfaitement justifié l’investissement de la direction londonienne.

Au passage, l’ancien de Bournemouth et Sheffield United s’est attiré les félicitations de Peter Schmeichel: "Le Plus bel arrêt que j’ai depuis des années", a lancé l’ex-gloire de Manchester United et accessoirement père de Kasper Schmeichel, portier de Leicester.

Arsenal de retour parmi les gros

Malgré une nette domination des Foxes, Arsenal a tenu bon et a finalement bouclé son quatrième match de la saison sans prendre de but en Premier League. Avec cinq victoires (et deux nuls) lors des sept dernières rencontres en championnat, les Gunners se rapprochent des places qualificatives pour la Ligue des champions. Provisoirement cinquième du classement, l’équipe londonienne n’est devancée par West Ham qu’à la différence de buts (respectivement -1 et +6) mais a joué un match de plus.

Mieux pour la bande de Lacazette et Aumab', les affiches en Liverpool-Brighton et Tottenham-Manchester United (dès 18h30 sur RMC Sport 1) pourraient bien faire les affaires des Londoniens. Sujet de moquerie après son début de saison chaotique, les Gunners commencent clairement à faire peur. Ses prochains adversaires lors des trois prochaines journées (Watford, Liverpool e Newcastle) sont prévenus. Arsenal va beaucoup mieux.

