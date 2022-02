Liverpool: agacé par une question sur le potentiel de son équipe, Klopp insiste sur "l’attitude"

Avec sept succès consécutifs toutes compétitions confondues, Liverpool est dans une excellente forme. Questionné en conférence de presse sur l’efficacité de son équipe, Jürgen Klopp a relevé, d’un ton agacé, que le talent ne fait pas tout.

Que ce soit en Premier League ou en Ligue des champions, Liverpool est sur une bonne phase. Avec leur succès obtenu contre l’Inter Milan cette semaine (2-0), les Reds ont inscrit un septième succès consécutif toutes compétitions confondues. Deuxièmes en championnat derrière Manchester City, les coéquipiers de Fabinho recevront Norwich samedi (à 16h sur RMC Sport). Interrogé sur la qualité de son équipe en conférence de presse, Jürgen Klopp a martelé que le talent ne fait pas tout: "Nous savons que nous avons une très bonne équipe. Mais il faut sa battre. Ce n’est pas le potentiel des joueurs qui nous fait gagner à Milan. La clé a été l’attitude."

Même s’il dispose de noms ronflants sur le papier avec Mohamed Salah, Sadio Mané et Thiago Alcantara pour ne citer qu’eux, hors de question pour l’Allemand de négliger la mentalité qu’ils doivent avoir sur le terrain: "Tout dépend de ce que vous faites de vos qualités. Les garçons, et nous tous, devons nous battre et ne pas se dire à quel point nous pouvons être forts. Nous ne sommes pas les Harlem Globetrotters."

"L'attitude de l'équipe compte beaucoup plus"

Même si ses joueurs ont du talent à revendre, Klopp est conscient que les Reds ne sont pas les seuls dans ce cas. Notamment les Cityzens, qui sont devant eux en Premier League.

Afin de se démarquer de ces formations comptant les meilleurs joueurs du monde, le coach insiste sur le fait que le don de soi sur le terrain peut faire changer le cours d’une rencontre: "Il y a d’autres très bonnes équipes, il faut se battre contre elles (…) L’équipe est géniale, la meilleure que j’ai jamais eue, mais l’attitude de l’équipe compte beaucoup plus que le reste pour avoir des résultats."