Liverpool-Burnley: magnifique ambiance à Anfield et bel hommage à la 97e victime d’Hillsborough

De retour dans un Anfield rempli pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les supporters de Liverpool, qui affrontait Burnley ce samedi, ont assuré une magnifique ambiance. Ils ont aussi rendu hommage à la dernière victime d’Hillsborough.

Cela faisait 17 mois, pour cause de pandémie de coronavirus, que les supporters de Liverpool n’avaient pas eu la chance de voir leur équipe dans un Anfield plein. Ce samedi, les Reds recevaient Burnley, dans le cadre de la deuxième journée de Premier League. Pour l’occasion, alors que les tribunes anglaises sont enfin autorisées à accueillir à nouveau du public, les fans étaient venus nombreux garnir les tribunes d’Anfield. Ils y ont notamment rendu un vibrant hommage à Andrew Devine, la 97e victime d’Hillsborough, décédé il y a trois semaines des blessures causées par la catastrophe, 32 ans après.

Avant cela, l’entrée des joueurs sur la pelouse avait été magnifique. Un "You’ll never walk alone" a capella a été entonné par les 50.000 spectateurs, le stade étant évidemment à guichets fermés pour ce grand retour. Le public a ensuite rugi de bonheur quelques minutes plus tard, au moment de l’ouverture du score pour les Reds par Digo Jota (18e, 1-0).

Hommage à la 97e victime d'Hillsborough

L’avant-match a été marqué par l’émouvant hommage rendu à Andrew Devine. Âgé de 55 ans, ce fan de Liverpool est décédé le 27 juillet dernier, des suites de ses blessures contractées lors de la catastrophe d’Hillsborough. En 1989, lors d’un match à Sheffield, un mouvement de foule dans une tribune pleine avait entraîné la mort de 96 personnes, dans ce qui reste l’un des drames les plus épouvantables du football anglais. Après sa mort, la justice a officiellement reconnu Devine comme la 97e victime.

Capitaine de Liverpool ce week-end, Jordan Henderson a posé une gerbe de fleurs dans le rond central avant de laisser place à une longue minute d’applaudissements. Dans le même temps, les supporters déployaient un superbe tifo avec le numéro 97, alors que les joueurs se tenaient par les épaules. "Supporter de toujours" des Reds, Devine était à plusieurs reprises retourné voir son club à Anfield, marqué les séquelles laissées par son accident.

