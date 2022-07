Liverpool: Darwin Nunez répond aux premières critiques par un quadruplé en amical

Moqué par certains supporters après ses premiers matchs avec Liverpool, Darwin Nuñez a fait taire ses détracteurs en signant un quadruplé express en amical face au RB Leipzig, en amical.

"Vous êtes pas content ? Quadruplé !" Darwin Nuñez pourrait reprendre à sa façon la célèbre punchline de Kylian Mbappé. Critiqué par certains supporters de Liverpool après quelques ratés lors des premiers matchs de pré-saison, l’Uruguayen a répondu de la meilleure des manières ce jeudi soir.

Lancé au début de la seconde période face au RB Leipzig, en amical, il a été le grand artisan du carton des Reds (5-0) en inscrivant quatre buts en 45 minutes. Il a d’abord marqué sur penalty (48e), avant de poursuivre son festival sur une frappe croisée du droit dans la surface (51e), puis en coupant un centre d’Harvey Elliott (68e). Il a ensuite profité d’une petite faute de main du portier adverse (90e). C’est Mohamed Salah qui avait ouvert le score dès la 8e minute face aux coéquipiers de Christopher Nkunku.

"On pense toujours que les joueurs ne ressentent aucune pression ou quoi que ce soit. Mais ce sont des êtres humains tout à fait normaux. Cette génération de joueurs est en plus sur les réseaux sociaux... Ce quadruplé est évidemment le meilleur moyen d'arrêter toutes ces discussions. Darwin est un attaquant différent de ce que nous avons ou de ce que nous avions, mais c'est vraiment un bon attaquant", a réagi son entraîneur Jürgen Klopp.

Acheté 100 millions d'euros

Âgé de 23 ans, Darwin Nuñez est devenu en juin le plus gros transfert de l’histoire de Liverpool, qui n'a pas hésité à débourser 100 millions d’euros pour l’acheter à Benfica, bonus compris. Il s’est engagé pour les six prochaines saisons après avoir marqué 47 buts en 84 matchs au Portugal. Muet lors de ses deux premières apparitions sous ses nouvelles couleurs, contre Manchester United (défaite 4-0) et Crystal Palace (victoire 2-0), il s'est bien rattrapé à la Red Bull Arena. Prochain rendez-vous pour les hommes de Klopp : samedi face à Salzbourg (20h).

Ils affronteront ensuite Manchester City, le 30 juillet, pour le Community Shield, et se déplaceront sur la pelouse de Fulham pour le début de la saison de Premier League, le 6 août. Un amical contre Strasbourg est prévu entre ces deux matchs, le 31 juillet.