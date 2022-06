Mercato: Liverpool casse sa tirelire pour Nunez, probable successeur de Mané

Comme attendu, le butueur uruguayen de Benfica Darwin Nunez s’est engagé en faveur de Liverpool, ont annoncé les Reds ce mardi. Le club portugais demandait 100 millions d’euros, bonus compris, pour l’attaquant de bientôt 23 ans.

Quelques jours après l’ouverture du marché des transferts, Liverpool frappe un premier grand coup. Le vice-champion d’Europe enregistre comme prévu l’arrivée de Darwin Nunez, attaquant de Benfica, contre un montant record de 100 millions d’euros, dont 20 millions de bonus. Il s’est engagé pour un contrat de "longue durée" (cinq ans, selon les dernières informations) quelques jours avant de fêter son 23e anniversaire, malgré un intérêt de Manchester United.

"Je suis vraiment heureux et ravi d'être ici à Liverpool. C'est un club géant, confie le joueur dans le communiqué du club. "J'ai joué contre Liverpool et je les ai vus dans beaucoup de matchs en Ligue des champions, et c'est mon style de jeu. Comme je l'ai dit, c'est un très grand club et j'espère pouvoir donner tout ce que j'ai pour aider l'équipe."

Pour anticiper le départ de Mané?

Le joueur le plus cher de l’histoire du club de la Mersey était jusqu’alors Virgil van Dijk, arrivé en 2017 en provenance de Souhampton contre près de 85 millions d’euros. Nunez pourrait notamment remplacer Sadio Mané, annoncé sur le départ et notamment du côté du Bayern Munich. Comme le souligne le Guardian, Almeria, qui l’a vendu au SLB en 2020 contre 24 millions d’euros, devrait toucher 20% des profits.

Pour sa troisième saison au Portugal, Nunez a littéralement crevé l’écran et explosé tous les compteurs, surtout sur la scène européenne. Le meilleur buteur de son championnat (26 buts) a marqué 6 fois en Ligue des champions, dont 2 fois face aux Reds lors du quart de finale (1-3, 3-3). Une double confrontation qui semble donc avoir définitivement convaincu dirigeants de Liverpool.