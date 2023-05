Liverpool dévoile déjà son nouveau maillot pour la saison prochaine

Liverpool a dévoilé ce vendredi son nouveau maillot. Inspiré des années 70, le nouveau maillot des Reds affiche le rouge traditionnel de l’équipe avec un col et des poignets blancs, inspiré par l’équipe de Bill Shankly, titrée en FA Cup en 1974.

"Inspiré des années 70 mais il n’a jamais eu l’air si neuf". C’est ainsi que Liverpool présente son nouveau maillot rouge flamboyant pour la saison prochaine. Cette tunique Nike, avec des détails blancs, fait écho aux souvenirs de l'ère Bill Shankly et de son équipe 1974, sa dernière en tant que patron des Reds. Sur la nuque, on retrouve l’emblème 97 entouré des flammes éternelles en hommages aux citoyens tués après la catastrophe de Hillsborough.

La campagne promotionnelle a été filmée dans une cabine de photomaton, caractéristique de celles des années 70. On y retrouve Jordan Henderson, Mohamed Salah, mais aussi les joueuses Taylor Hinds et Missy Bo Kearns. Dans une ambiance détendue sur fond orange, on reconnait l’atmosphère particulière des années hippies. La vidéo présente aussi Ian Callaghan, légende du club et détenteur du nombre de match joué sous les couleurs de Liverpool.

Les joueurs n’ont pas manqué de montrer leur hâte de le porter à Anfield: "Le nouveau maillot domicile est un classique. Compte tenu de l'inspiration derrière le design, il semble emblématique et un clin d'œil à l'histoire de ce grand club", a déclaré Henderson, le capitaine de l’équipe. Hinds a ajouté: "Nous sommes toujours fières de porter le maillot du LFC. C'est toujours excitant de voir le nouveau design et quand il a un lien avec l'histoire de ce club, cela le rend encore plus spécial. Nous sommes ravis de porter la saison prochaine".

Le maillot est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site et en boutique officielle.