Liverpool: Klopp interpellé par un journaliste pour avoir qualifié la CAN de "petit tournoi"

Jürgen Klopp, coach de Liverpool, avait qualifié la CAN de "petit tournoi". Des propos qui n'ont pas plu aux suiveurs de foot africain. Mercredi en conférence de presse, l’Allemand a été repris sur ces déclarations par un journaliste lui demandant de présenter des excuses, pour ce qu’il considère comme un manque de respect.

Au mois de janvier, de nombreux internationaux africains participeront à la Coupe d’Afrique des nations. Une compétition ne faisant pas les affaires de nombreux clubs, particulièrement Liverpool, qui sera privé de ses stars offensives, l'Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané.

Interrogé sur le sujet, le coach des Reds Jürgen Klopp avait qualifié la CAN de "petit tournoi". Après la victoire de son équipe (2-0) en Ligue des champions face à Porto mercredi, le technicien allemand a vu un journaliste du média Ojbsport revenir sur cette déclaration, tout en exigeant des excuses: "Je pense que c’est une insulte aux joueurs, une insulte aux fans, une insulte aux habitants du continent et je pense que vous devez des excuses au continent", a interpellé le journaliste.

Surpris, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund ne s'est pas excusé mais a assuré que ses propos n’étaient que de l’ironie: "J’ai dit "Oh il y a un petit tournoi en janvier" et je ne voulais pas dire un petit tournoi, je disais juste que c’est encore un tournoi, c’est ironique", assure le technicien allemand.

Klopp: "Je sais que je ne penserais jamais comme ça"

Pas satisfait par la réponse de Jürgen Klopp, le journaliste a fait comprendre à l’Allemand qu’il n’aurait sans doute jamais utilisé ces termes s’il s’agissait d’une compétition européenne: "Vous ne diriez pas ça en Europe, vous ne diriez pas "un petit tournoi en Europe".

En guise de réponse, l’homme de 54 ans assure une nouvelle fois que son interlocuteur l’avait mal compris: "Je ne suis pas un natif (d'Angleterre), mais si vous voulez mal me comprendre, vous pouvez le faire tout le temps. Je sais que je ne penserais pas comme ça. Je ne comprends pas pourquoi vous pensiez que c’était honnête." La prochaine CAN débutera le 9 janvier et prendra fin le 6 février.