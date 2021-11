Liverpool-Arsenal: ça a chauffé très fort entre Arteta et Klopp

Le choc de la 12eme journée de Premier League entre Liverpool et Arsenal a été marqué par une très vive altercation entre Mikel Arteta et Jürgen Klopp en première période. Les deux coachs ont même failli en venir aux mains.

Très, très chaud le choc Liverpool-Arsenal. Il y avait de la tension entre les deux clubs rivaux ce samedi lors de la 12eme journée de Premier League à Anfield. Une fois n’est pas coutume, c’est entre les deux entraîneurs que des étincelles ont éclaté en première période alors que le score était toujours de 0-0.

On joue la demi-heure de jeu lorsqu’après un accrochage entre Sadio Mané et Takehiro Tomiyasu, Mikel Arteta, fou de rage, s’en prend à Jürgen Klopp. Les deux hommes se rapprochent avant d'être retenus par des membres de leur staff pour ne pas en venir en main.

Vive altercation entre Arteta et Klopp © RMC Sport 1

Ça a chauffé sur les bancs de Liverpool et d'Arsenal © RMC Sport 1

Emmanuel Petit : "Moi j’adore !"

"Je trouve ça magnifique, j’adore, s'est exclamé Emmanuel Petit à la pause sur RMC Sport1. Les supporters adorent ça. Nous, les joueurs, on adore ça ! On veut sentir aussi la tension sur le banc de touche. Ça me rappelle l’altercation qui avait opposé José Mourinho à Arsène Wenger à Stamford Bridge. Cela m’étonne que cela vienne d’Arteta. D’habitude il est très calme. Même Klopp qui est toujours dans le consensus... De le voir aussi énervé, on sent qu’il y a une tension entre deux équipes qui sont au coude à coude. Mais moi j’adore ! On a envie que ça sente la poudre et le sang sur le banc de touche. C’est ça le football !"