Liverpool: les dirigeants des Reds veulent encore verrouiller Klopp

Selon la presse britannique, les dirigeants de Liverpool veulent ouvrir les négociations pour la prolongation de Jürgen Klopp, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024. Un nouveau bail de quatre ans est à l'étude mais le technicien allemand a déjà exprimé par le passé son envie de partir à l'issue de son engagement actuel. Il serait néanmoins revigoré après les performances de son équipe.

Arrivé en octobre 2015 sur le banc de Liverpool, Jürgen Klopp a remis les Reds sur le devant de la scène. Le technicien allemand a tout gagné sur les bords de la Mersey, avec en point d'orgue la Ligue des champions en 2019 et la Premier League en 2020. Cette saison, Sadio Mané et ses coéquipiers sont encore en course pour un quadruplé. Les dirigeants de Liverpool aimeraient désormais prolonger Klopp.

Selon le Times et le Telegraph, Liverpool va entamer des négociations avec Jürgen Klopp, actuellement lié jusqu'en 2024. Un nouveau bail de quatre saisons serait à l'étude. La tendance semble positive pour un accord et l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund serait revalorisé, même si l'argent ne semble pas un problème pour les deux parties dans cette négociation.

La motivation de Klopp en question

La principale question pour ce nouveau contrat semble d'abord la motivation de Klopp à l'idée de rester aussi longtemps au sein d'un club. L'homme de 54 ans a déjà exprimé par le passé son envie de partir en 2024. Il ne souhaite pas par ailleurs signer un nouveau contrat s'il ne s'estime pas capable d'aller au terme de son engagement. Klopp avait publiquement déclaré que la porte restait ouverte, malgré tout, s'il sentait toujours l'envie de continuer.

La dernière prolongation de Jürgen Klopp a été signée en 2019. Sous contrat jusqu'en 2022, il avait donné son accord pour deux saisons supplémentaires. Ces derniers mois, celui qui espère vivre un quadruplé historique cette année a été revigoré par les résultats de son équipe, après un passage un peu plus difficile l'an passé.

Ce mercredi, à Anfield, Liverpool a pris une option sur la qualification pour la prochaine finale de Ligue des champions, avec un succès (2-0) face à Villarreal. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, Liverpool disputera aussi la finale de FA Cup. En Premier League, les Reds ne sont qu'à un seul point de Manchester City, à cinq journées du terme.