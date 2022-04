Liverpool: "Il faut gagner quelque chose pour que Mané remporte le Ballon d'Or", prévient Klopp

Après la victoire de Liverpool ce mercredi face à Villarreal (2-0) lors de la demi-finale aller de Ligue des champions, Jürgen Klopp a répondu en conférence de presse sur les chances de Sadio Mané de remporter le Ballon d'Or cette saison. Pour le technicien allemand, il faut que les Reds gagnent "quelque chose" de significatif d'ici les prochaines semaines.

Buteur ce mercredi, Sadio Mané a contribué à la victoire de Liverpool face à Villarreal lors de la demi-finale aller de Ligue des champions (2-0). Déjà vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année avec le Sénégal, l'attaquant des Reds est en mesure de garnir son palmarès ces prochaines semaines et de se poser comme un sérieux candidat au Ballon d'Or.

Après un centre dévié de Jordan Henderson, qui s'est transformé en but (53e), Sadio Mané a conclu (55e) dans la surface sur une passe de Mohamed Salah. Le joueur de 30 ans a signé une vingtième réalisation cette saison en club, en 44 matchs disputés.

Interrogé sur les chances de voir son joueur triompher au Ballon d'or, qui sera décerné à l'été cette année, Jürgen Klopp a préféré temporiser. "Sadio est un joueur exceptionnel. Je n'ai rien à avoir avec le Ballon d'Or et ce genre de choses. C'est un joueur de classe mondiale. Il a encore fait un très bon match pour nous ce soir. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez me poser cette question, alors que la saison n'est pas terminée", a répondu le technicien allemand.

"Sadio veut aider l'équipe et c'est ce que j'aime"

Liverpool a déjà remporté la Coupe de la Ligue anglaise cette saison et peut encore espérer décrocher la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup, ce qui serait alors un quadruplé historique. "Historiquement, il faut gagner quelque chose pour remporter le Ballon d'Or, a jugé encore Klopp. Si tu n'es pas Messi ou Ronaldo, tu dois gagner probablement la Ligue des champions, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc donnez-nous quelques semaines et nous verrons. Sadio veut aider l'équipe et c'est ce que j'aime."

Les principaux candidats de Sadio Mané se nomment pour l'instant Karim Benzema, Robert Lewandowski voire Kylian Mbappé. Mais les deux derniers cités ne sont plus en course en Ligue des champions, au contraire de l'attaquant du Real Madrid qui porte son équipe, avec déjà 14 buts dans la compétition.

Lors de la dernière victoire de Liverpool en Ligue des champions, en 2019, Lionel Messi avait triomphé au Ballon d'Or devant Virgil Van Dijk. Sadio Mané échouait lui au pied du podium.